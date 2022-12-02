. Народные приметы расскажут, какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2023 году, а какие нельзя

Совсем скоро наступит главный праздник этой зимы. Чтобы следующий год был удачным, стоит подумать, как украсить дом и праздничное деревце. Суеверия гласят, что если пренебрегать декором или выбрать неправильный, то долго удачи ждать придется, а несчастья будут сыпаться как из рога изобилия. Журналисты Rsute узнали, какие игрушки можно вешать на праздничную елку к Новому 2023 году, а какие нельзя по народным приметам.

Где разместить праздничную елку к Новому 2023 году

Новогоднее деревце ― главный атрибут праздника. Елочку всегда стараются разместить в зале, чтобы она была в центре внимания. Однако всегда ли это верное решение?





Эксперты по фэншуй рекомендуют устанавливать праздничную елку на востоке. Эта сторона является сектором семьи. А ведь Новый год это семейный праздник. Чтобы активировать эту зону, нужно добавить растения и элементы декора из дерева. Здесь новогодняя елочка будет как нельзя кстати!

При желании можно установить сразу два деревца. Одно разместить на востоке, а второе ― на юго-западе, где находится зона любви и брака. Если что-то не ладится с партнером, обязательно активируйте этот сектор и установите миниатюрное деревце.

Что касается елочки к Новому 2023 году, то она должна быть небольшой и скромной. Это касается высоты, пышности и количества игрушек. Постарайтесь использовать минимум декора.

Какие игрушки можно вешать на праздничную елку





Следующий год пройдет под влиянием стихии Воды. Ее цветами считаются голубой, синий и черный. Поэтому, выбирая игрушки, стоит отдавать предпочтение их оттенкам. Главное, чтобы тона были естественными. Кролик, талисман 2023 года, не любит искусственных оттенков.

Выбирайте натуральные украшения. Слишком яркая елка также не понравится символу года. Лучшими игрушками считаются фигурки Кролика или зайца, шишки и другой декор по теме природы.

Стильно украсить праздничную елку и не разозлить символа 2023 года помогут следующие советы:

выбирайте декор в трех цветах ― основной, для акцента и для блеска;

основные цвета (черный, синий или голубой) можно разбавлять игрушками молочного, мятного, фисташкового, серебристого, бежевого, желтого, золотистого, коричневого оттенков;

не поленитесь сделать игрушки своими руками, они точно понравятся Кролику;

для небольшой елки лучше использовать маленькую мишуру и шары одного размера;

дополнительным декором могут послужить злаки и солома.

Можно украсить елку, следуя советам fashion-индустрии. В 2023 году в тренде будут холодные оттенки. Поэтому основой можно сделать белый цвет. Оттенять его можно игрушками синего, голубого и лавандового оттенка.

Какие игрушки нельзя вешать на елку по народным приметам





Кролик не потерпит конкурентов. Обидчивый символ уйдет, если увидит на елке фигурки других животных. Еще хуже, если игрушки будут ярких, неоновых оттенков. Воздержитесь от таких украшений, если не желаете навлечь гнев мирного животного.

Народные приметы говорят, что некоторые игрушки категорически нельзя вешать на елку:

треснувшие или разбитые ― появится трещина в жизни;

украшения в виде винограда ― к слезам;

живые цветы ― плохой знак – к печали и несчастьям;

половинка парной игрушки ― сулит одиночество;

матовые фигурки впитывают и копят негатив, в то время как глянцевые поверхности его отражают.

Такие игрушки могут лишить вас удачи в преддверии Нового года и в первые дни. А ведь не зря говорят, что как его встретишь, так и проведешь.