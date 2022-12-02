. Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
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Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем

Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Поговаривают, что развод ведущей Насти Ивлеевой был фикцией. Телеведущая и ее бывший муж, рэпер Элджей часто провоцируют публику, намекая на воссоединение. В последнее время они не устают признаваться друг другу в любви. В итоге у многих возникает вопрос – так расстались ли супруги в реальности? Недавно во влоге телеведущей, опубликованном на ее YouTube-канале, появился кадр якобы случайной встречи с певцом. Они прогулялись с ним в обнимку по ночной Москве. Настя неустанно осыпала экс-супруга комплиментами, а он в ответ зацеловал блогершу и заявил: «Любите так же жену, как я люблю свою». На фоне этого блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов сделал неожиданное заявление. Он считает, что его коллега по цеху Элджей на самом деле до сих пор не поставил точку в отношениях с Анастасией Ивлеевой. Причем буквально — они даже не оформили развод. 
Когда-то телеведущая снималась в ролике для видеохостинга вместе с Джараховым. Ей нужно было честно ответить на заданный вопрос. У Насти спросили — разведена ли она с рэпером Элджеем по документам? Вместо долгожданного ответа зрители увидели стоп-кадр, на фоне которого Ивлеева объяснила свое нежелание публично отвечать на подобные вопросы. Как пишет Пятый канал со ссылкой на YouTube-шоу «50 вопросов», Джахаров предположил, что артистка все еще замужем: она слишком старательно скрывает свое семейное положение. Это порадовало поклонников, ведь многие считают, что Элджей и Ивлеева – идеальная пара. Они нередко выходят вместе в свет, продолжают говорить друг о друге только хорошее и, скорее всего, до сих пор любят друг друга. Так что если догадки блогера верны – это неудивительно.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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