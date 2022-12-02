Нейросеть показала, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы, если бы оказались во вселенной Уэса Андерсона
То, как будет выглядеть на экране история из книг, очень сильно зависит от режиссёра и его стиля. И кто знает, какой была бы история о Гарри Поттере, если бы за её съёмку взялся кто-то иной! Автор канала Джимми Нейрон обратился к нейросетям, чтобы посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы во вселенной Уэса Андерсона.
Гарри Поттер
Нейросеть предлагает несколько вариантов картинок по запросу. И все они вышли довольно хороши, поэтому не будем останавливаться на одной, и позволим вам самим выбрать образ персонажа, который вам больше по душе.
Рон Уизли
Гермиона Грейнджер
Уэс Андерсон — кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, который неоднократно номинировался на «Оскар». Самые знаменитые его работы: «Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак» и «Королевство полной луны». Стиль Уэса Андерсона узнаваем: ему характерна симметрия, винтаж, особая цветовая гамма и костюмы, выверенные до мелочей.
Семья Уизли
Северус Снейп
Альбус Дамблор
Рубеус Хагрид
В работе с Midjourney очень важно сформулировать верный запрос, чтобы нейросеть поняла всё чётко и точно. В данном случае он звучал в таком ключе: «harry potter in wes anderson style, symmetric, —ar 3:2».
Полумна Лавгуд
Долорес Амбридж
Автор отмечает, что некоторые персонажи вселенной Гарри Поттера как будто бы уже созданы для фильмов Уэса Андерсона. Например, Полумна и профессор Амбридж. Посмотрите на них снова, это действительно так!
Драко Малфой
Минерва Макгонагалл
Волан-де-Морт
А здесь вы можете найти ещё одну подборку работ автора. Он решил посмотреть, как будут выглядеть герои сериала «Друзья» в стилистике «Игры престолов».