. Нейросеть показала, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы, если бы оказались во вселенной Уэса Андерсона

То, как будет выглядеть на экране история из книг, очень сильно зависит от режиссёра и его стиля. И кто знает, какой была бы история о Гарри Поттере, если бы за её съёмку взялся кто-то иной! Автор канала Джимми Нейрон обратился к нейросетям, чтобы посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы во вселенной Уэса Андерсона.

Гарри Поттер

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Нейросеть предлагает несколько вариантов картинок по запросу. И все они вышли довольно хороши, поэтому не будем останавливаться на одной, и позволим вам самим выбрать образ персонажа, который вам больше по душе.

Рон Уизли

Гермиона Грейнджер

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Уэс Андерсон — кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, который неоднократно номинировался на «Оскар». Самые знаменитые его работы: «Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак» и «Королевство полной луны». Стиль Уэса Андерсона узнаваем: ему характерна симметрия, винтаж, особая цветовая гамма и костюмы, выверенные до мелочей.

Семья Уизли

Северус Снейп

Альбус Дамблор

Рубеус Хагрид

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В работе с Midjourney очень важно сформулировать верный запрос, чтобы нейросеть поняла всё чётко и точно. В данном случае он звучал в таком ключе: «harry potter in wes anderson style, symmetric, —ar 3:2».

Полумна Лавгуд

Долорес Амбридж

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Автор отмечает, что некоторые персонажи вселенной Гарри Поттера как будто бы уже созданы для фильмов Уэса Андерсона. Например, Полумна и профессор Амбридж. Посмотрите на них снова, это действительно так!

Драко Малфой

Минерва Макгонагалл

Волан-де-Морт

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А здесь вы можете найти ещё одну подборку работ автора. Он решил посмотреть, как будут выглядеть герои сериала «Друзья» в стилистике «Игры престолов».