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Нейросеть показала, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы, если бы оказались во вселенной Уэса Андерсона

Нейросеть показала, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы, если бы оказались во вселенной Уэса Андерсона

То, как будет выглядеть на экране история из книг, очень сильно зависит от режиссёра и его стиля. И кто знает, какой была бы история о Гарри Поттере, если бы за её съёмку взялся кто-то иной! Автор канала Джимми Нейрон обратился к нейросетям, чтобы посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи поттерианы во вселенной Уэса Андерсона.

Гарри Поттер

JimmyNeiron

Нейросеть предлагает несколько вариантов картинок по запросу. И все они вышли довольно хороши, поэтому не будем останавливаться на одной, и позволим вам самим выбрать образ персонажа, который вам больше по душе.

Рон Уизли

JimmyNeiron

Гермиона Грейнджер

JimmyNeiron

Уэс Андерсон — кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, который неоднократно номинировался на «Оскар». Самые знаменитые его работы: «Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак» и «Королевство полной луны». Стиль Уэса Андерсона узнаваем: ему характерна симметрия, винтаж, особая цветовая гамма и костюмы, выверенные до мелочей.

Семья Уизли

JimmyNeiron

Северус Снейп

JimmyNeiron

Альбус Дамблор

JimmyNeiron

Рубеус Хагрид

JimmyNeiron

В работе с Midjourney очень важно сформулировать верный запрос, чтобы нейросеть поняла всё чётко и точно. В данном случае он звучал в таком ключе: «harry potter in wes anderson style, symmetric, —ar 3:2».

Полумна Лавгуд

JimmyNeiron

Долорес Амбридж

JimmyNeiron

Автор отмечает, что некоторые персонажи вселенной Гарри Поттера как будто бы уже созданы для фильмов Уэса Андерсона. Например, Полумна и профессор Амбридж. Посмотрите на них снова, это действительно так!

Драко Малфой

JimmyNeiron

Минерва Макгонагалл

JimmyNeiron

Волан-де-Морт

JimmyNeiron

А здесь вы можете найти ещё одну подборку работ автора. Он решил посмотреть, как будут выглядеть герои сериала «Друзья» в стилистике «Игры престолов».

# Интересное
По материалам: twizz

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