. Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
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Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада

С тех пор, как Мурад развел таксиста на деньги он, как ни странно, стал мемной звездой. Как выяснилось, дагестанец неплох в спорте и единоборствах, поэтому свою медийную карьеру он продолжил в популярных и фриковатых боях поп-MMA, где сражаются разные медийные личности. Такие бои набирают миллионы просмотров. Спорт там присутствует лишь символически, но зато скандалов, фриков и прочего хайпа там хоть отбавляй. И давеча Мурад вновь оказался в центре внимания, исполнив максимально эпичное сальто во время очередной конференции перед боем. Фейл был внезапным, как гром среди ясного дня.
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По материалам: триникси

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