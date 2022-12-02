. Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада

Вадим Карасев

С тех пор, как Мурад развел таксиста на деньги он, как ни странно, стал мемной звездой. Как выяснилось, дагестанец неплох в спорте и единоборствах, поэтому свою медийную карьеру он продолжил в популярных и фриковатых боях поп-MMA, где сражаются разные медийные личности. Такие бои набирают миллионы просмотров. Спорт там присутствует лишь символически, но зато скандалов, фриков и прочего хайпа там хоть отбавляй. И давеча Мурад вновь оказался в центре внимания, исполнив максимально эпичное сальто во время очередной конференции перед боем. Фейл был внезапным, как гром среди ясного дня.