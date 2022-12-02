. Никакой пользы и один только вред: почему нельзя в мороз ходить в капроновых колготках

Модницам мороз нипочем, именно поэтому мы часто встречаем девушек, которые в минусовую температуру спокойно носят капроновые колготки. Более того, многие из них уверены в том, что данный материал может утеплить ноги. Однако врач-дерматолог Елена Кудашкина считает иначе.

Способны ли обеспечивать тепло тонкие капроновые колготки

По словам дерматолога Елены Кудряшовой такой материал в морозную погоду абсолютно бесполезен. Он не держит тепло тела, следовательно, носить капроновые колготки зимой, нет никакого смысла. Эксперт добавила, что такие колготки зачастую сделаны из ненатурального материала. Однако это не касается термоколготок при изготовлении которых были использованы уникальные технологии.





Помимо этого Кудряшова объяснила, что при низких температурах на улице капрон создает ощущение будто ноги вовсе голые. Тонкий капрон, как известно, обтягивает ногу, следовательно, ни о каком тепле и быть не может.

Почему в мороз нельзя ходить в капроновых колготках

Медик Елена Кудряшова рассказала, что капроновые колготки носить зимой не только бесполезно, но и опасно. В противном случае это может привести к нарушению кровообращения в организме. В результате человек сталкивается с переохлаждением и может заболеть.





Специалист рекомендует в зимний период времени носить вещи из натуральных материалов, которые к тому же плотно прилегают к телу. Это может быть лен, хлопок и т.д. Не стоит забывать об эффективности термобелья.

Стилист Наталия Булдакова назвала еще одну причину, по которой нельзя носить капроновые колготки зимой. По словам эксперта, если их одеть под низ мини юбки, то девушка может столкнуться с такой проблемой, как образование целлюлитных бугорков. Поэтому специалист не рекомендует представительницам прекрасного пола в морозную погоду гнаться за модой.

Из-за того, что наш организм делает все возможное, чтобы выжить, он закладывает дополнительные жиры на той поверхности, которая больше всего мерзнет. В результате кожа становится уплотненной в тех местах, которые подвергаются воздействиям низких температур.

Поэтому стилист призывает модниц носить зимой теплые колготки, которые не только смотрятся стильно, но и способны удерживать тепло тела. Тем более сейчас много различных модных моделей изделия.