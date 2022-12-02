. Ольга Бузова прикончила Ксению Собчак
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Ольга Бузова прикончила Ксению Собчак

Ольга Бузова прикончила Ксению Собчак
Владимир Соловьев расхвалил ведущую и актрису Ольгу Бузову. Владимир Соловьев не стесняется в выражениях, когда речь идет об эмигрантах или звездах, которые некрасиво себя повели. В этот раз под его горячую руку попала Ксения Собчак. Тележурналист разнес ведущую в пух и прах. Если Ксению Собчак журналист раскритиковал, то Ольгу Бузову похвалил. Соловьев в восторге от исполнительницы хита «Мало половин», которая оказывает гуманитарную помощь нашим бойцам. «Интересно, ведь Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет никакой Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало. Потом Собчак думает, что договорилась, вернулась, выпустила какое-то заявление, лишь бы не сесть в тюрьму, за абсолютное подлое проявление своей меркантильной душонки.
А есть Бузова — которая ничего не боится. Поехала в Донецк, раздавала гуманитарную помощь, которую сама и закупила, которая еще и песню веселую написала и хорошо ее исполнила», — заявил Владимир Рудольфович в своей программе на канале «Россия 1». Соловьев посоветовал публичным персонам брать пример с Бузовой, которая в трудное время не просто подбадривает солдат, но и помогает материально. «Ольга — живая! На все происходящее и очень остроумно отреагировала. Честно говоря, я даже в последнее время, не являясь фанатом ее вокальной традиции, решил, что ну это прям прикольно и смешно. Она взяла и умыла всех…» — заключил ведущий.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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