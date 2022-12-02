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ОП РФ: Политика не должна влиять на международное наблюдение

ОП РФ: Политика не должна влиять на международное наблюдение

Участники круглого стола координационного совета при ОП РФ считают, что политика не должна влиять на международное наблюдение за выборами и обмен электоральными практиками на мировом уровне, сообщает НОМ.

Такую резолюцию поддержали участники Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.


"Мы предлагаем в итоговой резолюции закрепить нашу готовность работать над созданием коммуникационной площадки для обмена опытом и взаимного обучения наблюдателей из разных стран", - пояснила заместитель руководителя Координационного совета, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

Член ЦИК России Павел Андреев подчеркнул, что за пределами евроатлантического региона есть искренняя заинтересованность в обмене опытом и технологиями организации выборов.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман убежден, что сейчас стоит говорить о противоборстве двух систем – объективного наблюдения в лице России и политике "двойных стандартов" в лице США и их адептов.

"Нам должно быть всё равно, что считает о наших выборах Европа и Штаты. На мой взгляд, для наших противников нужно закрыть возможность международного наблюдения в России", - сказал Кофман.

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин заявил, что целесообразно пересмотреть отношения России с миссией БДИПЧ ОБСЕ. По его мнению, в них нет никакой пользы. При этом он считает, что нужно продолжать активно участвовать в международном наблюдении, доводить объективный взгляд до широких масс в разных странах.

Итогом круглого стола стало принятие резолюции, декларирующей готовность участников совместно проводить обучение наблюдателей, обмениваться опытом и делиться практиками, а также возможность проводить взаимный онлайн мониторинг выборов.

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По материалам: uposters.ru

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