. Павел Прилучный ждет ребенка от новой жены

Жену актера Павла Прилучного поздравляют с будущим пополнением в семействе. О том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка, заговорили еще пару недель назад. Поклонники звездной пары заметили, что 26-летняя актриса перестала появляться на публике в облегающих нарядах и выставлять фото в анфас и полный рост. Вот и на отдыхе в Дубае, где супруги провели очередной отпуск, звезда сериала «В клетке» упорно позировала вполоборота и маскировала фигуру. Однако утаить округлившийся живот от подписчиков у Брутян все же не вышло. Уже по возвращении в Москву, Зепюр опубликовала романтичное видео с отдыха, заряженное, по ее словам, «нежностью и любовью». В кадре актеры едут в автомобиле и целуются, при этом явственно видно, что супруга Прилучного беременна.«Пузико. Или показалось?», «Пузатик, поздравляю», «У вас будут очень красивые детки», «Свадьба = беременность, а пузико симпатичное», «Точно, животик», «Зепюр, Павел, можно уже вас поздравлять?», «Да, они ждут пополнение!», «Пузатик, поздравлю! Ты красотка», — принялись восторгаться фолловеры. Стоит отметить, что ни Павел, ни Зепюр пока не комментировали новость о прибавлении в семье, однако сей факт никого не удивил, ведь, судя по округлившимся формам артистки, рожать ей – не раньше следующей весны, а значит, она может еще долго скрывать свое интересное положение. Напомним, Павел Прилучный женился на партнерше по сериалу «В клетке» 12 мая. Влюбленные тайно расписались в загсе, а потом улетели в путешествие на экзотический курорт. Второй брак звезды «Мажора», у которого есть двое детей от Агаты Муцениеце, оказался для многих неожиданностью, потому что никто не знал о его романе с Брутян. Вскоре выяснилось, что отношения пары развивались стремительно и уже через три дня Павел позвал избранницу замуж.