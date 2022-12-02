. Почем будет отдохнуть в Египте в Новый год
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Почем будет отдохнуть в Египте в Новый год

Почем будет отдохнуть в Египте в Новый год
Специалисты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте в Новогодние праздники. В Египте сейчас высокий туристический сезон. Нет изнуряющей жары, но море хорошо прогрето. В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько стоит съездить на новогодние праздники на курорты Красного моря.  По словам экспертов, спрос на туры в Египет стабильный, страна входит в топ-3 самых популярных направлений на новогодние даты. Большинство туристов стремятся попасть в гостиницы на побережье до 31 декабря и провести на пляже даже чуть дольше, чем 10 дней каникул. При этом большинство выбирает люксовые пятизвездочные отели со «все включено» и «ультра все включено» чаще в Шарм-эль-Шейхе, реже в Хургаде. Представители туриндустрии заявляют, что стоимость туров на Новый год в Египет, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 5–20%. Так, недельное путешествие на двоих взрослых с вылетом 31 декабря с размещением в гостинице 3* обойдется примерно в 145 тысяч рублей, в отеле «четыре звезды» — почти 160 тысяч рублей. Специалисты отмечают: если вылетать за неделю до праздника, например, 24 или 25 декабря, то на отдыхе можно значительно сэкономить. Так, 10 дней в гостинице «три звезды» с отправлением 24 декабря обойдется примерно в 105 тысяч рублей на двоих, а в гостинице категорией выше — в 115 тысяч. Если отправиться в Хургаду, скажем, 3 января, то 10-дневное пребывание в «четверке» выйдет в 141 тысячу рублей, а в «пятерке» — в 145 тысяч. «Если улетать не 1-3 дня до Нового года, а за неделю до этого, то путешествие на Красное море обойдется на 20-30% дешевле поездки с вылетом в первые дни 2023 года. Посленовогодние вылеты традиционно дешевле туров с заездом в канун самого праздника», — пишет АТОР. Ранее сообщалось, что россияне все же в большинстве своем собираются в новогодние праздники путешествовать по своей стране. В топ самых популярных отечественных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, горнолыжные курорты «Красной Поляны», а также Казань, Калининград и Нижний Новгород.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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