. Появилось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5
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Появилось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5

Появилось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5


Сегодня состоялся релиз The Callisto Protocol на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Канал ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение проекта на новых консолях, которое можно посмотреть ниже. Приведем некоторые основные тезисы из него.



Xbox Series X. Два режима работы. Режим качества: 2160p при 30 FPS + трассировка лучей с динамической временной реконструкцией. Режим производительности: 2160p при 60 FPS с динамической временной реконструкцией.



Playstation 5. Два режима работы. Режим качества: 2160p при 30 FPS + трассировка лучей с динамической временной реконструкцией. Режим производительности: 2160p при 60 FPS с динамической временной реконструкцией.



Xbox Series S. Один режим работы. 1440p при 30 FPS с динамической временной реконструкцией.



Режим производительности на Xbox Series X и Playstation 5 имеет более низкое динамическое разрешение (чем режим качества), ближе к 1872p в среднем с временной реконструкцией.



На Xbox Series S игра имеет некоторые графические ухудшения, в сравнении со старшими моделями консолей. Отсутствует не только трассировка лучей, но и хуже качество текстур, плюс хуже освещение.



Автор видео отмечает, что трассировка лучей выглядит не настолько хорошо, чтобы играть в режиме качества, а не в режиме производительности. В остальном же, сильных отличий между режимом качества и режимом производительности нет.

Ниже можно посмотреть само сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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