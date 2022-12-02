. Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма

Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма

Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризмаСейм Польши провалил голосование за резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма

Сейм Польши не смог признать Россию страной-спонсором терроризма, так как провалил голосование за соответствующую резолюцию. Об этом пишет PAP.

Известно, что в ходе дебатов представители партий единогласно высказались в поддержку документа, однако в последний момент правящая консервативная партия «Право и справедливость» внесла поправку, которая вызвала возражения у оппозиции.

В поправке было указано, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, а также за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, в 2014 году над Донбассом.

Перед голосованием оппозиция попросила объявить перерыв из-за поправки, однако ходатайство было отклонено. В голосовании приняли участие 226 членов нижней палаты парламента, из них 225 проголосовали за, никто не голосовал против, один воздержался. Оппозиция не участвовала в процедуре, в связи с этим кворума не было. На данный момент неизвестно, когда Сейм сможет вернуться к повторному рассмотрению резолюции.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В Белом доме от подобных намерений неоднократно открещивались. По мнению американского лидера Джо Байдена, у США есть более оптимальные альтернативы по оказанию давления на Москву.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)
Молодые знаменитости в своих ранних фотосессиях (12 фото)
Никакой пользы и один только вред: почему нельзя в мороз ходить в капроновых колготках
Никакой пользы и один только вред: почему нельзя в мороз ходить в
Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма
Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма
The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом
The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC
Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
Давид Манукян довел Айзу до слез
Давид Манукян довел Айзу до слез
Максим Галкин оказался миллиардером
Максим Галкин оказался миллиардером
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов
Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
В Индонезии введут уголовное наказание за секс вне брака и богохульство
В Индонезии введут уголовное наказание за секс вне брака и
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада

Топ на сегодня

ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили

Еще по теме

В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию «спонсором терроризма»
Польша назвала фальсификацией отчет о авиакатастрофе под Смоленском
Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»