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Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2022 года: традиции и особенности, запреты, обязательные дела и приметы

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2022 года: традиции и особенности, запреты, обязательные дела и приметы

Православные верующие 4 декабря 2022 года будут отмечать праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он имеет свои традиции, запреты и приметы, которых необходимо придерживаться. Чтобы не согрешить, нужно знать, что можно делать в этот день, а чего не стоит.

Что можно делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 5 обязательных дел

Первым делом в праздничный день всем верующим необходимо отправиться в храм, чтобы иметь возможность поприсутствовать на торжественной службе, прочесть молитвы и почтить память Пресвятой Богородицы. В этот день можно обратиться к святой за помощью и попросить ее о том, чего так не хватает.

В праздник рыбаки могли последний раз в этом году отправиться на рыбалку, ведь потом вся выловленная рыба окажется невкусной, да и улова как такового не будет.


4 декабря 2022 года разрешается выпить немного красного вина и съесть рыбу, невзирая на то, что продолжается Рождественский пост.

Традиции и особенности праздника 4 декабря

Согласно существующей традиции, женщины могут первый раз отвести своего ребенка в церковь.

Если одинокая представительница прекрасного пола хочет выйти замуж, то ей необходимо обратиться за помощью к святой. Лучше всего сделать это перед отходом ко сну.


По давно существующим традициям молодожены, которые ранее обвенчались, открывали санные катания. После этого они созывали к себе в гости родственников и угощали их разными снадобьями. Принято в этот день петь песни и прославлять молодую семейную пару.

Что нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 7 страшных запретов

Поскольку Рождественский пост еще продолжается, то в этот день нельзя устраивать шумные застолья и веселья. Также не разрешается есть пищу животного происхождения. Верующим и соблюдающим пост необходимо есть только постную пищу.

Важно в праздник отказаться от рукоделия, иначе можно привлечь в свою жизнь много бед и неприятностей.

В праздничный день нежелательно пропускать богослужение. В случае, если нет возможности отправиться в храм, можно дома прочесть молитву перед иконой Пресвятой Богородицы.


Не следует в праздник отказывать нуждающимся людям, а также тем, кто будет обращаться за помощью. Делая добро другим, оно вам тоже вернется. При этом и зло не дремлет, поэтому не стоит никого обижать.

Не принято в этот праздник устраивать свадьбы, иначе семейная жизнь окажется недолгой и не принесет счастье.

Под большим запретом ссоры, ложь, сквернословие и выяснение отношений — все это может привести к беде и массе неприятностей.

Нельзя в данный день давать в долг и занимать деньги, иначе потом их будут отдать очень тяжело. С тем, у кого они будут взяты, могут испортиться отношения.

Запрещается ругать и кричать на домашних животных, иначе можно их потерять. Лучше всего приласкать и обнять, тогда никаких проблем не будет.

Народные приметы на 4 декабря


Особое внимание люди старались уделять приметам.

  • Сильный холод в праздник указывает на то, что зима будет снежной.
  • Если первый снег выпал до 4 декабря, то он пролежит до весны.
  • Светлый и солнечный день указывает на богатый урожай хлеба в новом году.
  • Сильный мороз указывает на жаркое лето.
  • Какая погода будет 4 декабря, такую следует ожидать и на Рождество.
  • Вода в данный день обретает целебные свойства.
  • Если церковные колокола громко звучат, следует ожидать сильный мороз, а если глухо, то нужно готовиться к снегопаду.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2022 года: традиции и особенности, запреты, обязательные дела и приметы
Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2022 года:
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