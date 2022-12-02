Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2022 года: традиции и особенности, запреты, обязательные дела и приметы
Православные верующие 4 декабря 2022 года будут отмечать праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он имеет свои традиции, запреты и приметы, которых необходимо придерживаться. Чтобы не согрешить, нужно знать, что можно делать в этот день, а чего не стоит.
Что можно делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 5 обязательных дел
Первым делом в праздничный день всем верующим необходимо отправиться в храм, чтобы иметь возможность поприсутствовать на торжественной службе, прочесть молитвы и почтить память Пресвятой Богородицы. В этот день можно обратиться к святой за помощью и попросить ее о том, чего так не хватает.
В праздник рыбаки могли последний раз в этом году отправиться на рыбалку, ведь потом вся выловленная рыба окажется невкусной, да и улова как такового не будет.
4 декабря 2022 года разрешается выпить немного красного вина и съесть рыбу, невзирая на то, что продолжается Рождественский пост.
Традиции и особенности праздника 4 декабря
Согласно существующей традиции, женщины могут первый раз отвести своего ребенка в церковь.
Если одинокая представительница прекрасного пола хочет выйти замуж, то ей необходимо обратиться за помощью к святой. Лучше всего сделать это перед отходом ко сну.
По давно существующим традициям молодожены, которые ранее обвенчались, открывали санные катания. После этого они созывали к себе в гости родственников и угощали их разными снадобьями. Принято в этот день петь песни и прославлять молодую семейную пару.
Что нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, 7 страшных запретов
Поскольку Рождественский пост еще продолжается, то в этот день нельзя устраивать шумные застолья и веселья. Также не разрешается есть пищу животного происхождения. Верующим и соблюдающим пост необходимо есть только постную пищу.
Важно в праздник отказаться от рукоделия, иначе можно привлечь в свою жизнь много бед и неприятностей.
В праздничный день нежелательно пропускать богослужение. В случае, если нет возможности отправиться в храм, можно дома прочесть молитву перед иконой Пресвятой Богородицы.
Не следует в праздник отказывать нуждающимся людям, а также тем, кто будет обращаться за помощью. Делая добро другим, оно вам тоже вернется. При этом и зло не дремлет, поэтому не стоит никого обижать.
Не принято в этот праздник устраивать свадьбы, иначе семейная жизнь окажется недолгой и не принесет счастье.
Под большим запретом ссоры, ложь, сквернословие и выяснение отношений — все это может привести к беде и массе неприятностей.
Нельзя в данный день давать в долг и занимать деньги, иначе потом их будут отдать очень тяжело. С тем, у кого они будут взяты, могут испортиться отношения.
Запрещается ругать и кричать на домашних животных, иначе можно их потерять. Лучше всего приласкать и обнять, тогда никаких проблем не будет.
Народные приметы на 4 декабря
Особое внимание люди старались уделять приметам.
- Сильный холод в праздник указывает на то, что зима будет снежной.
- Если первый снег выпал до 4 декабря, то он пролежит до весны.
- Светлый и солнечный день указывает на богатый урожай хлеба в новом году.
- Сильный мороз указывает на жаркое лето.
- Какая погода будет 4 декабря, такую следует ожидать и на Рождество.
- Вода в данный день обретает целебные свойства.
- Если церковные колокола громко звучат, следует ожидать сильный мороз, а если глухо, то нужно готовиться к снегопаду.