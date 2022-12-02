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Приемные дети из одной семьи смогут учиться вместе

Приемные дети из одной семьи смогут учиться вместе

Преимущественное право на зачисление в одни и те же школы и детсады получат приемные дети из одной семьи. Такой закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ вступает в силу 2 декабря.

Прежде преференцией могли пользоваться только родные братья и сестры.

Теперь учиться вместе смогут усыновленные или удочеренные дети, а также дети, находящихся под опекой и попечительством. Такую же возможность получили несовершеннолетние, воспитывающиеся в патронатных семьях.


Согласно еще одной норме закона, правом преимущественного зачисления в одну и ту же школу дети из одной семьи смогут пользоваться вне зависимости от того, в какой класс они поступают. Раньше норма действовала лишь для дошкольного и начального образования.


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По материалам: pnp.ru

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