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России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть

России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефтьOil Price: введение Западом потолка цен на нефть не лишит РФ доходов, а преумножит их

Обозреватель Oil Price Ирина Слав предсказала России получение выгоды после введения странами Запада потолка цен на нефть. По ее мнению, мера не лишит Москву сырьевых доходов, а преумножит их.

Автор материала напомнила, что российская сторона предупредила о последствиях подобного решения и пообещала прекратить поставки в поддерживающие его страны.

Слав добавила, что потолок цен в 65 долларов за баррель сопоставим с действующими ценами на нефть из России и не окажет существенного влияния на Москву.

Обозреватель полагает, что Европейский союз (ЕС) не сможет договориться об уровне цен, поскольку Польша будет настаивать на его снижении до себестоимости добычи, а Кипр и Греция потребуют защитить морские перевозки и не опускать предельную цену.

«Это означает эмбарго ЕС на российскую нефть, сокращение поставок нефти в ЕС и, как следствие, повышение цен. А более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — резюмировала автор.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Евросоюз начал обсуждать предложение Еврокомиссии об утверждении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В ЕК полагают, что это может стать компромиссным вариантом для всех участников объединения.

В то же время агентство Reuters узнало, что послы ЕС практически утвердили ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Они ожидают подтверждения Польши, которая настаивала на более низкой отметке.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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