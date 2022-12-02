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Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала

Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапиталаАналитик Финогенова напомнила россиянам об уголовном наказании за растрату маткапитала

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» напомнила россиянам, что бывают ситуации, когда даже при покупке жилья с использованием маткапитала россиян могут заставить эти средства вернуть.

По словам аналитика, в некоторых случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности. Однако Пенсионному фонду потребуется доказать либо факт мошенничества, либо факт нецелевого использования денег.

Нецелевым расходованием, в этом случае, является использование маткапитала для приобретения непригодного для проживания помещения, в аварийном или в подлежащем сносу доме, а также для оплаты ремонта. Также нельзя использовать маткапитал для оплаты потребительского кредита.

В октябре правительство России разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов. Теперь пособие можно тратить на оплату «образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями» — под эту категорию также попадает труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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