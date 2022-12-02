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Россияне назвали достойный размер пенсии

Россияне назвали достойный размер пенсииSuperjob: россияне считают достойной пенсию в размере 46 тысяч рублей в месяцСюжетПенсионный возраст:

По мнению среднестатистического россиянина, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Таким образом, пенсионные притязания россиян за год увеличились на 7,9 процента.

В опросе, который был проведен в период со 2 по 30 ноября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из разных регионов России. Отмечается, что мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей, а женщины — 45,5 тысячи рублей. Размер пенсионных выплат, на который рассчитывают граждане, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Наиболее высокий уровень запросов среди жителей мегаполисов зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — 50,8 тысячи и 48,2 тысячи рублей соответственно. В пятерку также вошли Владивосток (47,2 тысячи), Тюмень (46,7 тысячи) и Хабаровск (46,6 тысячи).

«Самыми скромными оказались жители Ярославля: за 7 месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тысячи рублей», — отмечается в исследовании.

Ранее глава Министерства труда России Антон Котяков пообещал, что с 1 января следующего года неработающим пенсионерам в стране повысят пенсии. Таким образом, по итогам двухэтапного увеличения размера выплат совокупный прирост пенсий по отношению к январю 2022 года составит 15,3 процента в годовом выражении.

Размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации в среднем может составить 21 650 рублей, рассказала доцент РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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