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Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу

Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носуЖитель Приморья получил травму и полгода прожил с 10-сантиметровой щепкой в носу

Житель Приморья получил травму на лесоперерабатывающем производстве и полгода прожил с большой гнилой деревяшкой в носу. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 1.

В июне на предприятии в Лесозаводске в лицо россиянина отлетел кусок древесины. Он обратился к доктору, который вытащил щепки и обработал травмированный участок. Позже рана воспалилась и начала гнить, спустя несколько месяцев состояние мужчины ухудшилось и он пришел на обследование в клиническую больницу. Тогда врачи обнаружили, что одна деревянная щепка осталась в полости носа.

«Извлеченный предмет был куском дерева длиной порядка 8-10 сантиметров и толщиной более одного. Практически размером с карандаш», — рассказал отоларинголог Денис Кареев. Он уточнил, что за несколько месяцев гнилая деревяшка обросла рубцовой тканью, и для того, чтобы вытащить щепку, врачам пришлось осуществить «масштабное вмешательство», которое может сказаться на внешности пострадавшего.

Мужчина перенес успешную операцию, 29 ноября его выписали из ЛОР-отделения.

Ранее сообщалось, что российский заключенный проглотил черенок от ложки и проходил с ним больше года. Инородный предмет попал в легкие и сросся с бронхами мужчины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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