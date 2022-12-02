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Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка

Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенкаЖительница Ярославля обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка

Врачи в Ярославле утилизировали тело мертворожденного ребенка 42-летней местной жительницы, из-за чего женщина обратилась в полицию. Об этом сообщает 76.ru.

В областном перинатальном центре матери троих детей «с первых секунд, глядя на экран аппарат УЗИ» медик сказал, что ребенок родится с синдромом Дауна, после чего заявил, что беременность нужно прервать. Затем, по словам россиянки, начал доказывать, что ребенок не проживет и года.

«На сроке 16 недель меня пригласили на консилиум, где начали говорить, что у плода сразу несколько патологий, поставили под вопрос проблемы с сердцем. Я спросила у врача-гинеколога, что это за диагнозы? Действительно ли они не лечатся. Она, опустив глаза, сказала: "Нет, это не лечится"», — вспоминает она.

У плода выявили ряд патологий: шейная гигрома, выраженный отек плода, гипоплазия грудной клетки, скопление жидкости в брюшной полости, а также дефект эндокардиальных подушек — неправильное формирование или отсутствие стенок между камерами сердца.

По словам матери, детей с подобными диагнозами успешно оперируют в России. При этом врачи не рассказали ей ни о каких действиях, которые она могла бы предпринять для спасения ребенка.

Позднее женщина узнала, что ее плод замер, из-за чего ей нужно было сделать аборт. После процедуры тело ребенка забрали для того, чтобы установить причину смерти. Позднее в заключении врачи написали, что гибель плода наступила в результате прерывания беременности по медицинским показаниям. По словам матери ребенка, ей не отдали тело и не объяснили причину смерти. В связи с этим она обратилась в полицию.

«Я не понимаю, какая была проблема выдать мне дочь, тем более что все знали, что я хочу ее забрать. Когда я пришла к врачам в перинатальный центр, они сказали, что тело будет перерабатываться. Я спросила: "Для чего?" На что мне ответили, что это не мое дело», — объяснила россиянка.

Ранее пережившие подпольный аборт россиянки рассказали о жестокости медиков в роддомах. По их словам, врачи и акушерки в государственных роддомах относятся к роженицам жестоко: хамят, игнорируют прописанные в карте хронические диагнозы и аллергии, заставляют рожать естественным путем, никак не пытаются облегчить страдания.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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