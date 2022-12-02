. Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР

Вадим Карасев

Российские военные приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное в ДНР

Российские военные приступили к штурму позиций Вооруженных силы Украины (ВСУ) в селе Водяное на авдеевском направлении Донецкой народной республики (ДНР), пишет РИА Новости.

Как уточнило издание, наступательные действия ведет подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. Военные атакуют при поддержке артиллерии и корректировки оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Украинские военные из-за больших потереть и сильного давления вынуждены покидать занятые позиции, уточнили журналисты.

В четверг, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил в Артемовском и Марьинском направлениях.

До этого стало известно, что союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск.