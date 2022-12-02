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РПЦ отреагировала на меры против УПЦ

РПЦ отреагировала на меры против УПЦВ РПЦ заявили, что принятые СНБО Украины меры против УПЦ говорят об утрате здравого смысла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что меры, принятые Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией, говорят об утрате здравого смысла. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Законопроект попирает не только нормы права, например, статьи 18 Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждается "свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов", но и указывает на утрату остатков здравого смысла», — резюмировал представитель РПЦ, реагируя на утвержденный ранее документ.

Легойда заявил, что такое решение предполагает подготовку к полному запрету канонической Украинской православной церкви на территории страны, и подчеркнул, что УПЦ всегда молилась за мир и поддерживала свой народ и украинское государство. По его убеждению, цель и суть ограничительных мер — нарушение свободы совести, а верующие и священники могут стать разменной монетой в политических играх.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Из документа следует, что в течение двух месяцев правительство Украины внесет в Верховную Раду законопроект со списком религиозных организаций, которые не могут продолжать деятельность на территории страны из-за их аффилиации «с центрами влияния в Российской Федерации».

Позже сообщалось, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Список попавших под рестрикции лиц официально обнародован не был.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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