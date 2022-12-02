. Сенаторы подготовили законопроект о бесплатной юрпомощи мобилизованным
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Сенаторы подготовили законопроект о бесплатной юрпомощи мобилизованным

Сенаторы подготовили законопроект о бесплатной юрпомощи мобилизованным

В Совете Федерации разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей. Об этом глава Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Недавно заксобрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи, в соответствии с которым правом на бесплатную юридическую помощь обладают мобилизованные граждане и члены их семей», — сообщил политик.

Сенаторами, по его словам, подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне и направлена на заключение правительства. «Просьба поддержать, эта законодательная инициатива имеет важное социальное значение», — указал Тимченко, обращаясь к представителям Правительства, присутствовавшим на заседании.

Замминистра юстиции Андрей Логинов на это ответил, что в кабмине готовы содействовать реализации инициативы. «Мы горячо поддерживаем этот законопроект и видим возможность его реализации», — подчеркнул замминистра. Бесплатная юридическая помощь, безусловно, относится к социальной помощи, добавил он. «Буквально вчера президент говорил о необходимости развития психологической помощи. Бесплатная юридическая помощь это категория такого же рода», — отметил он.

Сегодня, по его словам, государству очень важно поддерживать работу бесплатных юридических бюро. «У нас в стране 30 миллионов человек имеют право на бесплатную юрпомощь, но за год мы оказываем услуги 425 тысячам. При том, что совершенствуем весь это механизм», — заявил Логинов.

За прошлый год 10 тысяч адвокатов оказали бесплатную юрпомощь 110 тысячам человек, сообщил он. «В то время как государственные юридические бюро, которые продвигает Минюст, у нас созданы в 36 субъектах, там работает всего 600 человек вместо 10 тысяч. И они оказали юридические консультации 161 тысяче граждан», — обратил внимание замминистра.

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По материалам: pnp.ru

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