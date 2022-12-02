. Сергей Астахов посмеялся над сбежавшими звездами

Актера Сергея Астахова раздражают плачущие знаменитости за границей. Артист сам даже не помышлял об эмиграции. Многие звезды эстрады и кино в этом году сменили место жительства, эмигрировав в другие страны. А те, кто остался, рано или поздно получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов — не исключение, в беседе с журналистом воронежской «Комсомолки» он порассуждал на эту тему. Астахов, как признался, никогда не грезил Голливудом. Он подчеркнул, что его родина – здесь, и свое будущее он всегда связывал с Россией. И не понимает, как люди так легко берут и меняют страну. По его наблюдениям, это часто заканчивается драмой.«Многие артисты уехали, потом оттуда плачутся-скулят, сходят с ума. Мне это неинтересно. Это их проблемы, как они реализовываются, и что они там делают. Много людей за границей, не любя Россию, напьются и звонят оттуда: «Как там у вас дела?»… Задолбали! Чего ты звонишь? Тебе не нравится здесь — сиди в Америке, ешь гамбургеры и улыбайся с кока-колой. И думай, что ты самый счастливый», — считает Астахов.