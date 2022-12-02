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Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае

Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в КитаеСи Цзиньпин заявил Шарлю Мишелю, что за протестами в КНР стоят «разочарованные студенты»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что за протестами в КНР против антиковидных ограничений стоят «разочарованные студенты». Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на европейских официальных лиц.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, Си сделал такой комментарий во время трехчасовой встречи в Пекине. Это первая реакция китайского лидера на прокатившиеся по стране митинги.

В ЕС также отметили, что Си выразил обеспокоенность по поводу вакцинации пожилых людей, но признал более низкую смертоносность омикрон-штамма коронавируса. По мнению европейских официальных лиц, это может свидетельствовать о готовности главы КНР к ослаблению ограничений.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, ответственная за контроль над распространением коронавируса, на фоне протестов заявила о необходимости постоянной оптимизации антиковидных мер. Она также обратила внимание на «необходимость претворить в жизнь два важных указания генерального секретаря Си Цзиньпина» и поставить во главу угла людей.

29 ноября власти Пекина и Гуанчжоу ослабили некоторые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение принято на фоне протестов, продолжающихся с прошлой недели. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли десять человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Акции, помимо Урумчи, прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и Шанхае. Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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