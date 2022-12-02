. Студенты колледжей смогут работать уже во время учебы
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Студенты колледжей смогут работать уже во время учебы

Студенты колледжей смогут работать уже во время учебы

Колледжи и техникумы смогут создавать в своей структуре учебно-производственные комплексы. Такой закон от 21.11.2022 N 449-ФЗ вступает в силу 2 декабря.

Сегодня в средних специальных учебных заведениях России учатся более трех миллионов студентов. При этом 30 процентов из них не могут потом устроиться на работу по профессии.

Новые нормы позволят техникам и колледжам направлять учащихся на практику, предоставлять им и выпускникам временную работу, а также производить товары и оказывать услуги с использованием материально-технической базы организаций по профилю их образовательных программ.

Заработанные таким образом деньги учреждения смогут направлять на свое развитие.


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По материалам: pnp.ru

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