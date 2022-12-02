. Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты

Менеджер певицы Светланы Лободы рассказал, на каких условиях будет выступать артистка. Исполнительница хита «К черту любовь» уже десятый месяц живет в Латвии. Артистка не может гастролировать по родной Украине. Там не позволяют поп-звезде это делать в связи с ее выступлениями в России 9 мая. В нашу страну Лобода в ближайшие 50 лет не сможет приехать – она объявлена персоной нон грата из-за критики спецоперации. В связи со своим русскоязычным репертуаром певица испытывает большие сложности. Публика европейских городов неохотно идет на ее концерты. Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила выступить для россиян.Менеджер певицы рассказал о ее условиях. «За 100 тысяч евро артистка может закрыть глаза на гражданство заказчика и выступить в Дубае с известными песнями. Работает Лобода по предоплате: половину сразу и остальную часть за две недели до выступления. Полное выполнение райдера певицы стоит 6,3 миллиона рублей. В нем есть игрушечные пистолеты и президентский люкс в пятизвездочном отеле», — сообщает Life. Светлана следит за фигурой. Чтобы не набрать вес, певица сделала особые пометки в райдере. «Основное блюдо после концерта: морепродукты на гриле. В раздевалке должны быть большие миски с ягодами и овощами. Темный шоколад без добавления сахара. Халва без сахара. Красное и белое вина. Шампанское. Коньяк», — перечислила Лобода. Недавно финалистка «Евровидения-2009» дала концерт в Казахстане. После выступления артистка возмутила блогеров. Лободу раскритиковали за то, что она сделала досадную ошибку в названии страны.