. Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
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Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты

Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
Менеджер певицы Светланы Лободы рассказал, на каких условиях будет выступать артистка. Исполнительница хита «К черту любовь» уже десятый месяц живет в Латвии. Артистка не может гастролировать по родной Украине. Там не позволяют поп-звезде это делать в связи с ее выступлениями в России 9 мая. В нашу страну Лобода в ближайшие 50 лет не сможет приехать – она объявлена персоной нон грата из-за критики спецоперации. В связи со своим русскоязычным репертуаром певица испытывает большие сложности. Публика европейских городов неохотно идет на ее концерты. Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила выступить для россиян.
Менеджер певицы рассказал о ее условиях. «За 100 тысяч евро артистка может закрыть глаза на гражданство заказчика и выступить в Дубае с известными песнями. Работает Лобода по предоплате: половину сразу и остальную часть за две недели до выступления. Полное выполнение райдера певицы стоит 6,3 миллиона рублей. В нем есть игрушечные пистолеты и президентский люкс в пятизвездочном отеле», — сообщает Life. Светлана следит за фигурой. Чтобы не набрать вес, певица сделала особые пометки в райдере. «Основное блюдо после концерта: морепродукты на гриле. В раздевалке должны быть большие миски с ягодами и овощами. Темный шоколад без добавления сахара. Халва без сахара. Красное и белое вина. Шампанское. Коньяк», — перечислила Лобода. Недавно финалистка «Евровидения-2009» дала концерт в Казахстане. После выступления артистка возмутила блогеров. Лободу раскритиковали за то, что она сделала досадную ошибку в названии страны.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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