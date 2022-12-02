. Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке
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Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке

Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-ЙоркеТело актера из фильма «Зеленая книга» Валлелонги нашли на одной из улиц в Нью-Йорке

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка нашли на одной из улиц города тело актера из фильма «Зеленая книга» Фрэнка Валлелонги, сыгравшего роль второго плана в картине 2018 года, сообщает портал Deadline.

Актер скончался в возрасте 60 лет. Его тело было найдено 28 ноября, однако опознать его удалось лишь в четверг, 2 декабря. Официально причина смерти пока не была названа, но, по данным газеты The New York Post, Валлелонги, вероятнее всего, погиб из-за передозировки наркотическими веществами.

Ранее стало известно о смерти американского актера, звезды фильмов «Крепкий орешек» и «Лучший стрелок» Кларенса Гильярда.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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