. Тело актера "Зеленой книги" обнаружили возле завода в Бронксе. Задержан подозреваемый в сокрытии трупа
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Тело актера "Зеленой книги" обнаружили возле завода в Бронксе. Задержан подозреваемый в сокрытии трупа

Тело актера "Зеленой книги" обнаружили возле завода в Бронксе. Задержан подозреваемый в сокрытии трупа

Актер Фрэнк Валлелонга-младший умер в возрасте 60 лет. Тело было найдено в понедельник возле завода по производству листового металла в Бронксе. По предварительным данным, артист умер от передозировки запрещенных веществ.

По информации издания The New York Post, в понедельник в полицию поступил звонок, в котором рассказали, что на земле лежит мужчина без сознания. Прибывшие сотрудники констатировали смерть.


Травм на теле Валлелонги-младшего не обнаружили. Судебно-медицинская экспертиза на данный момент работает над выявлением точной причины смерти. Пока все указывает на то, что актер умер от передозировки.

Опознать умершего удалось только вчера. Следствие задержало 35-летнего местного жителя, который подозревается в сокрытии трупа.

Одной из последних знаменитых работ Фрэнка Валлелонги-младшего стала роль в оскароносной комедии "Зеленая книга". Там он сыграл со звездой "Властелина колец" Вигго Мортенсеном и звездой "Настоящего детектива" Махершалой Али.

Фильм повествует о дружбе реально существовавших вышибалы (Мортенсен) и чернокожего пианиста (Али). Умерший актер был сыном этого вышибалы — Фрэнка Энтони Валлелонги-старшего, который умер в 2013 году. К сценарию картины приложил руку брат актера Ник Валлелонга.

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По материалам: uposters.ru

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