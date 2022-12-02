. The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними
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The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними

The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними


Оценки The Callisto Protocol появились только сегодня, 2 декабря, — в день релиза игры. Журналисты опубликовали свои рецензии на ожидаемый хоррор, и оценки у него оказались ниже, чем многие предполагали. Ожидалось, что игра войдет по рейтингу в ТОПы этого года, но на данный момент ее оценки весьма средние.

Сейчас у The Callisto Protocol на сайте Opencritic оценка в 74 балла из 100, только 68% критиков рекомендуют проект. Некоторые из оценок игровых изданий:



PC Gamer — 79 / 100



IGN — 7 / 10



Metro GameCentral — 6 / 10



Game Informer — 6 / 10



GameSpot — 5 / 10



Hobby Consolas — 90 / 100

Многие критики называют игру The Callisto Protocol просто продолжением Dead Space, отмечая, что хоррор практически не отличается от проектов знаменитой серии. Говорится, что игра использует практически все клише, которые были уже в Dead Space. Главное отличие The Callisto Protocol от Dead Space — это сеттинг и сюжет, и он не всем понравился. В целом, журналисты сходятся во мнении, что The Callisto Protocol — хороший хоррор, но не революционный и практически не привносящий в жанр ничего нового.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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