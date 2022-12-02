. The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом

The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом


Сегодня состоялся релиз The Callisto Protocol, а вместе с тем авторы проекта представили «дорожную карту». Игроков ждут бесплатные и платные дополнения — платные входят в сезонный пропуск.

The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними

Заявлено, что бесплатно игроки получат 7 февраля «Новую игру+» и хардкорный уровень сложности. Тогда же, владельцы сезонного пропуска, получат Outer Way Skin Collection — броню для главного героя.

Далее владельцы сезонного пропуска получат:



В марте выйдет Contagion Bundle — набор включает в себя новый уровень сложности с перманентной смертью и малым количеством патронов, новых 13 смертей главного героя и набор Watchtower Skin Collection.



Весной для The Callisto Protocol выпустят Riot Bundle — он включает в себя дополнительную зону, где игроку предстоит отбиваться от волн врагов, а также 12 новых смертей для врагов и набор Engineer Skin Collection.



А летом состоится релиз сюжетного DLC, пока без подробностей.


Напомним, игра The Callisto Protocol уже доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма
Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма
The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом
The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC
Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
Любовь Толкалина запечатлелась топлес на пшеничном поле
Давид Манукян довел Айзу до слез
Давид Манукян довел Айзу до слез
Максим Галкин оказался миллиардером
Максим Галкин оказался миллиардером
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов
Контроль над гневом: 8 простых, но эффективных советов
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
В Индонезии введут уголовное наказание за секс вне брака и богохульство
В Индонезии введут уголовное наказание за секс вне брака и
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Люди помогают выращенным в неволе бородавчатым медососам освоить брачную песню
Люди помогают выращенным в неволе бородавчатым медососам освоить
Трудности и препятствия на пути: какие знаки зодиака будут самыми неудачными в декабре 2022 года
Трудности и препятствия на пути: какие знаки зодиака будут самыми

Топ на сегодня

ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили

Еще по теме

Авторы The Callisto Protocol представили трейлер к скорому релизу игры
The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними
Создатели The Callisto Protocol показали геймплей и новый трейлер
Авторы хоррора The Callisto Protocol представили новый трейлер