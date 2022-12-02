. The Callisto Protocol получит «Новую игру+» в феврале, а сюжетное DLC летом

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз The Callisto Protocol, а вместе с тем авторы проекта представили «дорожную карту». Игроков ждут бесплатные и платные дополнения — платные входят в сезонный пропуск.

The Callisto Protocol оценили критики, результаты оказались весьма средними

Заявлено, что бесплатно игроки получат 7 февраля «Новую игру+» и хардкорный уровень сложности. Тогда же, владельцы сезонного пропуска, получат Outer Way Skin Collection — броню для главного героя.

Далее владельцы сезонного пропуска получат:

В марте выйдет Contagion Bundle — набор включает в себя новый уровень сложности с перманентной смертью и малым количеством патронов, новых 13 смертей главного героя и набор Watchtower Skin Collection.Весной для The Callisto Protocol выпустят Riot Bundle — он включает в себя дополнительную зону, где игроку предстоит отбиваться от волн врагов, а также 12 новых смертей для врагов и набор Engineer Skin Collection.А летом состоится релиз сюжетного DLC, пока без подробностей.





Напомним, игра The Callisto Protocol уже доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.