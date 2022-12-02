. Тимати меняет женщин как перчатки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тимати меняет женщин как перчатки

Тимати меняет женщин как перчатки
Как сообщает пресса, 39-летний певец Тимати уже завел новый роман. Артист, по слухам, приближающийся Новый год будет отмечать уже не с Валентиной Ивановой. Как утверждают источники, рэпер бросил модель и быстро нашёл ей замену. Новый роман артиста начался еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас. Утверждается, что Тимати ухаживает за 24-летней девушкой по имени Паулина, которая хорошо знакома с миром искусства. Девушка работает организатором выставок. Познакомились они благодаря общему другу Юре Омельченко. Говорят, что новая возлюбленная помогает рэперу с выбором арт-объектов для его коллекции.
По информации в Сети, на днях Тимати впервые появился на публике с новой возлюбленной. Они вместе пришли на мероприятие, организованное антикварным салоном. Недавно рэпер с Паулиной приезжали в Дубай, но  при этом ни одного совместного фото пары в Сеть пока не попало. Напомним, что роман Тимати с Ивановой начался прошлой зимой и не продлился даже один год. Известно, что рэпер во всем прислушивается к советам своей матери Симоны Юнусовой и она к Валентине относилась хорошо. Как видно, это не помогло девушке надолго задержаться в семье, пишет PeopleTalk.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

Последние новости

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичных мобилизованных на передовой в зоне СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичных мобилизованных на
Финансовая помощь, выигрыш, наследство: каких знаков зодиака «озолотит» полнолуние 8 декабря 2022 года
Финансовая помощь, выигрыш, наследство: каких знаков зодиака
РПЦ отреагировала на меры против УПЦ
РПЦ отреагировала на меры против УПЦ
Сергей Астахов посмеялся над сбежавшими звездами
Сергей Астахов посмеялся над сбежавшими звездами
Тимати меняет женщин как перчатки
Тимати меняет женщин как перчатки
Появилось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5
Появилось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и
В Госдуме ответили на заявления Японии о заключении мирного договора с Россией
В Госдуме ответили на заявления Японии о заключении мирного договора
Турция призвала Запад убедить Украину сесть за стол переговоров
Турция призвала Запад убедить Украину сесть за стол переговоров
Ошибка молодого хищника
Ошибка молодого хищника
Елена Воробей нашла землю обетованную
Елена Воробей нашла землю обетованную
Загул Дмитрия Тарасова с женой закончился больницей
Загул Дмитрия Тарасова с женой закончился больницей
Германия вместо утилизации отправит списанные ЗСУ Gepard на Украину
Германия вместо утилизации отправит списанные ЗСУ Gepard на Украину

Топ на сегодня

Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Ургенч в Узбекистане — чем заняться и что посмотреть?
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области ИИ
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области
Аренда офиса в СПБ – заманчивое предложение для вашего бизнеса
Аренда офиса в СПБ – заманчивое предложение для вашего бизнеса
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили

Еще по теме

Юную пассию Тимати раскритиковала Миро
Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Тимати откроет сеть отелей в Москве
Тимати в бешенстве от каршеринга