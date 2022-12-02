. Тимати меняет женщин как перчатки

Как сообщает пресса, 39-летний певец Тимати уже завел новый роман. Артист, по слухам, приближающийся Новый год будет отмечать уже не с Валентиной Ивановой. Как утверждают источники, рэпер бросил модель и быстро нашёл ей замену. Новый роман артиста начался еще несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас. Утверждается, что Тимати ухаживает за 24-летней девушкой по имени Паулина, которая хорошо знакома с миром искусства. Девушка работает организатором выставок. Познакомились они благодаря общему другу Юре Омельченко. Говорят, что новая возлюбленная помогает рэперу с выбором арт-объектов для его коллекции.По информации в Сети, на днях Тимати впервые появился на публике с новой возлюбленной. Они вместе пришли на мероприятие, организованное антикварным салоном. Недавно рэпер с Паулиной приезжали в Дубай, но при этом ни одного совместного фото пары в Сеть пока не попало. Напомним, что роман Тимати с Ивановой начался прошлой зимой и не продлился даже один год. Известно, что рэпер во всем прислушивается к советам своей матери Симоны Юнусовой и она к Валентине относилась хорошо. Как видно, это не помогло девушке надолго задержаться в семье, пишет PeopleTalk.