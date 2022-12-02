. Трудности и препятствия на пути: какие знаки зодиака будут самыми неудачными в декабре 2022 года

Пять представителей зодиакального круга в декабре 2022 года столкнутся с большими трудностями и неудачами. В их жизни произойдет очень много неприятных перемен, конфликтов и недопониманий. Им будет трудно двигаться вперед и достигать поставленных целей.

Каких знаков зодиака ждут неудачи в декабре 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам будет проблематично двигаться вперед к поставленной цели. Они будут уязвимыми перед вредными привычками, которые забирают много сил, удачу и энергию. Представителям знака следует быть внимательными, ответственными и не допускать никаких ошибок, потому что потом будет сложно что-либо исправить. Эмоциональные качели будут преследовать Овнов на протяжении целого месяца. Все это может неблагоприятным образом отразиться на их психике. Справиться с любыми трудностями можно только в том случае если взять себя в руки и не паниковать.

Рак (22 июня — 22 июля)

На протяжении всего месяца у Раков будут проблемы не только с энергетикой, но и с настроением тоже. Им необходимо как можно больше внимания уделять своему здоровью, придерживаться полноценного рациона питания, пить как больше жидкости. У них могут произойти ссоры и конфликты с близкими людьми, а также появятся проблемы в рабочих делах. Многие их начинания окажутся провальными и безрезультативными. Они могут потерять все свои деньги, которые так долго зарабатывали, и остаться ни с чем, если будут и дальше принимать опрометчивые решения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Декабрь 2022 года станет не самым благоприятным месяцем для Близнецов. В этот период времени в их жизни не произойдет ничего хорошего. Близнецы часто будут сталкиваться с конфликтами на работе, претензиями и недопониманием начальства. Они полностью лишатся независимости и свободы, что очень важно для представителей этого знака зодиака. Эта утрата принесет им много бед и горя. Они станут часто совершать ошибки и принимать поспешные решения, тем самым притягивая в свою жизнь одни неприятности и трудности. Им тяжело будет двигаться вперед к поставленной цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У людей, рожденных под этим знаком зодиака, произойдут конфликты и разногласия с близкими людьми. Все это выбьет их из колеи и заставит страдать. У них появятся отрицательные эмоции, которые будут сопровождать их на протяжении всего месяца. Все это станет причиной того, что представители знака будут совершать много ошибок и притягивать в свою жизнь одни неприятности. Все это станет для них серьезным и тяжелым испытанием, с которым будет не так просто справиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Декабрь для Дев начнется с пролития слез. Они будут очень много ностальгировать и часто вспоминать о прошлых событиях. Также они вспомнят обо всех обидах и предательствах. Все это навеет на них сильную тоску и печаль, из-за чего они долго не смогут выйти из данного состояния. Весь месяц Девы не будут похожи на себя, начнут провоцировать конфликты, затевать ссоры и скандалы. Все это приведет к тому, что они потеряют много друзей, даже близкие могут отвернуться от них. Для них это станет настоящей трагедией, с которой будет трудно справиться.