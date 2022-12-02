. Украинские беженцы на круизном судне пожаловались на неудобства

Вадим Карасев

Observer: живущие на круизном лайнере украинские беженцы пожаловались на неудобства

Украинские беженцы рассказали о неудобствах, которые связаны с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения. Об этом сообщает Observer.

Украинцы рассказали, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка. При этом также поступают сообщения о карантине, вызванном случаем скарлатины. Один мужчина заявлял в начале ноября он и его сын провели неделю в каюте после выявления у ребенка бактериальной инфекции.

Также беженцы пожаловались, что не могут открывать окна в каютах из-за запаха от расположенной рядом мусорной свалки, кроме того, они сталкиваются с трудностями при отправке детей в местную школу.

Ранее стало известно о грядущих изменениях в условиях помощи украинским беженцам, находящимся в Польше. Данные меры будут приняты во избежание злоупотребления польской системой социального страхования и здравоохранения.