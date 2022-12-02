. В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
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В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу

В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверуPolitico: глава Минфина ФРГ Линднер отказал бундесверу в деньгах для закупки боеприпасов

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер отказал министру обороны Германии Кристине Ламбрехт в просьбе найти и предоставить из немецкого бюджета деньги для закупки боеприпасов для бундесвера. Об этом сообщает газета Politico.

В письме представители Министерства финансов отметили, что во время дебатов в бундестаге Ламбрехт ни разу не упомянула про нехватку боеприпасов в армии, как и о необходимости во внебюджетных тратах на их закупку. В финансовом ведомстве отметили, что представители немецкого ВПК считают причиной дефицита боеприпасов и вооружений «не отсутствие бюджетных средств, а недостаточную транспарентность и плохое планирование в процессе формирования госзаказов».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок вооружения для вооруженных сил страны. Он добавил, что сейчас министр обороны страны очень заинтересована в устранении этих недостатков последних десятилетий.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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