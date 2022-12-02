. В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть

В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть

В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефтьДепутат Слуцкий: решение ЕС о потолке цен на нефть ставит под удар энергобезопасность

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил решение Евросоюза (ЕС) ввести потолок цен на российскую нефть. Его слова передает ТАСС.

По мнению депутата, таким решением Европа ставит под удар энергетическую безопасность. «Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться», — констатировал он, добавив, что введение потолка на нефть является «самострелом чистой воды и попиранием законов рынка».

Слуцкий добавил, что вице-премьер России Александр Новак уже обозначил позицию Москвы ранее. В частности, российская сторона считает неприемлемыми любые ограничения цен. «Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это будет более выгодно», — заключил депутат.

ЕС официально подтвердил принятие решения по введению потолка цен на нефть из России 2 декабря. По информации Bloomberg, страны ЕС одобрили его уровень в размере 60 долларов за баррель.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный гороскоп
Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел ведущий дизайнер
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Беременная певица Ханна попала на миллионы
Беременная певица Ханна попала на миллионы
Баян дня: не будьте, как этот парень
Баян дня: не будьте, как этот парень
Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить партнерские отношения даже между собой
Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить
Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года
Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года

Топ на сегодня

Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США

Еще по теме

В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
Байден оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть
ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть
В Китае раскрыли вред потолка цен на российскую нефть