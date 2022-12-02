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В Госдуме ответили на заявления Японии о заключении мирного договора с Россией

В Госдуме ответили на заявления Японии о заключении мирного договора с РоссиейДепутат Чепа заявил, что Япония ищет предлог, чтобы не подписывать мирный договор с РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы правительства Японии Фумио Кисиды о том, что в настоящее время нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Об этом пишут «Известия».

По словам парламентария, это очередной предлог для того, чтобы не найти возможность обсуждения и подписания мирного договора. «Мы с 1945 года ждем, когда наступит такая ситуация, она у японцев до сих не наступает», — подчеркнул депутат.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что в нынешней ситуации не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. По его мнению, между Токио и Москвой сложились сложные отношения, условия для заключения соглашения пока отсутствуют.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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