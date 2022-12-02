. В Госдуме поддержали идею о расширении процедуры внесудебного банкротства

Минэкономразвития предложило расширить круг возможных участников внесудебного банкротства, разрешив оформлять его через МФЦ людям с долгами до одного миллиона рублей. В Госдуме поддержали эту идею.

Сейчас стать банкротом без участия суда могут люди с задолженностью от 50 до 500 тысяч рублей, если у них нет имущества, на которое приставы вправе обратить взыскание. Минэкономразвития 30 ноября опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов Правительства законопроект об изменении минимального и максимального порога долга.

Согласно инициативе, обратиться в МФЦ за статусом банкрота разрешат людям с задолженностью от 25 тысяч до одного миллиона рублей. В законопроекте перечислены условия, хотя бы одно из которых должно соблюдаться для упрощенного списания долга.

Инициатива Минэкономразвития вполне обоснована, заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За Правду»). «Увеличение максимальной суммы долга нормально, поскольку инфляция уже довольно серьезно изменила экономическую ситуацию», — отметил он.​ ​

Предложения о расширении круга граждан, которые могут оформить внесудебное банкротство, уже неоднократно звучали, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Россияне уже опробовали на себе возможность оформления банкротства без участия суда. Ей стоит воспользоваться, если у человека нет средств для уплаты долга. Это помогает выйти из финансового кризиса, и начать жизнь заново», — подчеркнула парламентарий.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее