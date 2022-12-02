. В Госдуме поддержали идею о расширении процедуры внесудебного банкротства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Госдуме поддержали идею о расширении процедуры внесудебного банкротства

В Госдуме поддержали идею о расширении процедуры внесудебного банкротства

В Госдуме поддержали идею о расширении процедуры внесудебного банкротства

Минэкономразвития предложило расширить круг возможных участников внесудебного банкротства, разрешив оформлять его через МФЦ людям с долгами до одного миллиона рублей. В Госдуме поддержали эту идею.

Сейчас стать банкротом без участия суда могут люди с задолженностью от 50 до 500 тысяч рублей, если у них нет имущества, на которое приставы вправе обратить взыскание. Минэкономразвития 30 ноября опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов Правительства законопроект об изменении минимального и максимального порога долга.

Согласно инициативе, обратиться в МФЦ за статусом банкрота разрешат людям с задолженностью от 25 тысяч до одного миллиона рублей. В законопроекте перечислены условия, хотя бы одно из которых должно соблюдаться для упрощенного списания долга.

Инициатива Минэкономразвития вполне обоснована, заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За Правду»). «Увеличение максимальной суммы долга нормально, поскольку инфляция уже довольно серьезно изменила экономическую ситуацию», — отметил он.​ ​

Предложения о расширении круга граждан, которые могут оформить внесудебное банкротство, уже неоднократно звучали, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Россияне уже опробовали на себе возможность оформления банкротства без участия суда. Ей стоит воспользоваться, если у человека нет средств для уплаты долга. Это помогает выйти из финансового кризиса, и начать жизнь заново», — подчеркнула парламентарий.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Врач назвал три полезных для мозга продукта
Врач назвал три полезных для мозга продукта
В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами
В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
"Знание" проведет цикл просветительских мероприятий в Доме молодежи в ЦВЗ "Манеж"
"Знание" проведет цикл просветительских мероприятий в Доме
Ирина Салтыкова набросилась на Стаса Пьеху
Ирина Салтыкова набросилась на Стаса Пьеху
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов
Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику
Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику
Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР
Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР
Как украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: слагали стихи и устраивали праздник
Как украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: слагали стихи и
Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox
Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox

Топ на сегодня

ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
В России резко вырос спрос на один вид техники
В России резко вырос спрос на один вид техники
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти
Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал

Еще по теме

Россиянам без суда спишут более двух миллиардов долгов
СМИ: в России упростят процедуру банкротства
Стать банкротом в России станет проще
Аксаков счёл рациональной идею позволить должникам выкупать свои долги у банков