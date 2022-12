. В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел ведущий дизайнер

Вадим Карасев





В начале 2021 года студия MachineGames анонсировала, что работает над некой игрой по франшизе «Индиана Джонс». Подробностей о проекте мало — у него нет ни официального названия, ни тизера, ни планируемой даты релиза, ни заявленных платформ. Ранее только сообщалось, что сам проект не будет использовать в качестве основы для сюжета фильмы, и он создается по оригинальному сценарию Тодда Говарда.

Как стало известно, студия MachineGames обзавелась ведущим дизайнером для работы над игрой по франшизе «Индиана Джонс». Дизайн-директором игры назначен Йенс Андерссон, который ранее выступал ведущим гейм-дизайнером The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay и The Darkness. Как отмечает портал VGC, сейчас в работе над игрой по «Индиану Джонсу» занято более 20 сотрудников, которые ранее имели отношение к The Darkness.

Стоит сказать, что Йенс Андерссон уже пытался поработать над проектом про «Индиану Джонса». В 2009 году он согласился переехать в Сан-Франциско для работы с LucasArts над проектом про легендарного археолога, но сам проект позже отменили.