. В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft к праздничному сезону запустило акцию для покупателей в Microsoft Store на приставках Xbox. Игроки могут купить 2 игры издательства по цене 1. При этом, представлены для покупки все новинки издательства, бесплатно игроки получают наиболее дешевую игру в комплекте из 2 проектов.

Чтобы купить 2 игры Ubisoft по цене 1, нужно на консолях Xbox в Microsoft Store перейти к игре Ubisoft, и там будет соответствующее предложение.





Нажав на него, можно добавить 2 игры в единый бандл.





И самый дешевый проект из этого комплекта будет считаться бесплатным.





Акция действует не во всех регионах, она точно работает в США и Великобритании. Предложение будет актуальным до 15 декабря.