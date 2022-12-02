. В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft
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В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft

В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft


Издательство Ubisoft к праздничному сезону запустило акцию для покупателей в Microsoft Store на приставках Xbox. Игроки могут купить 2 игры издательства по цене 1. При этом, представлены для покупки все новинки издательства, бесплатно игроки получают наиболее дешевую игру в комплекте из 2 проектов.

Чтобы купить 2 игры Ubisoft по цене 1, нужно на консолях Xbox в Microsoft Store перейти к игре Ubisoft, и там будет соответствующее предложение.


Нажав на него, можно добавить 2 игры в единый бандл.


И самый дешевый проект из этого комплекта будет считаться бесплатным.


Акция действует не во всех регионах, она точно работает в США и Великобритании. Предложение будет актуальным до 15 декабря.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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