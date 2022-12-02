. В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами

В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами

В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонамиВ МЧС сообщили о пожаре в ангаре с газовыми баллонами в Губкинском на Ямале

В городе Губкинский произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. О происшествии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

По данным министерства, огонь распространился в автомобильном боксе, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном, добавили там, подчеркнув, что никто не пострадал.

В здании также обрушилась кровля. На месте работают 45 сотрудников экстренных служб и 7 единиц техники.

Ранее в подмосковном Раменском на площади 450 квадратных метров загорелся склад по производству пластика. В МЧС России отметили, что высота горящего строения — пять метров, размер в плане — 60 на 15 метров. Никто не пострадал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Врач назвал три полезных для мозга продукта
Врач назвал три полезных для мозга продукта
В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами
В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
"Знание" проведет цикл просветительских мероприятий в Доме молодежи в ЦВЗ "Манеж"
"Знание" проведет цикл просветительских мероприятий в Доме
Ирина Салтыкова набросилась на Стаса Пьеху
Ирина Салтыкова набросилась на Стаса Пьеху
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
Светлана Лобода раскатала губу, загнув ценник на свои концерты
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов
Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику
Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику
Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР
Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР
Как украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: слагали стихи и устраивали праздник
Как украинцы реагировали на блэкаут в Крыму: слагали стихи и
Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox
Gundam Evolution стала доступна бесплатно на приставках Xbox

Топ на сегодня

ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
В России резко вырос спрос на один вид техники
В России резко вырос спрос на один вид техники
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти
Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал

Еще по теме

На улице Бехтерева тушили пожар в ангаре
В Подмосковье горит склад площадью 1500 квадратных метров
Пожар в ангаре на севере столицы потушен
СМИ: На юге Москвы в административном здании произошел пожар