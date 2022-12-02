Ваня Барзиков приобрёл квартиру в Турции
Сегодня, 10:30 Вадим Карасев
Если верить Кристине Бухынбалтэ, то Иван Барзиков в самом деле приобрёл квартиру в Турции. Теперь они ходят по магазинам в поисках мебели и заявляют, что это не реклама. Кристина Бухынбалтэ рассказала, что Ваня Барзиков приобрёл на территории Турции им собственную квартиру. Сейчас они регулярно ходят по магазинам и выбирают подходящую мебель, чтобы всё обставить. И девушка уверяет, что это не реклама.
Незадолго до этого Барзиков уже пытался намекнуть своим поклонникам, что на случай ухода с Дом-2 у них есть, где жить. Впрочем, в ближайшем будущем уходить с телестройки они не планируют. Сейчас Ваня и Крис желают получить призовые деньги. Сейчас их будет ждать беременность, дальнейшее рождение ребёнка и, не исключено, что свадьба.
Сейчас сама Бухынбалтэ также планирует приложить максимум усилий, чтобы купить себе собственное жильё в Италии. И снова у этой пары в приоритете совершенно разные интересы. Также было и с выбором места для отдыха.
Многим интересно, вкурсе ли Маргарита Куксенко о том, что Ваня имеет собственное жильё в Турции. А может она знает правду и снова разоблачит Барзикова, как это было с несостоявшимся разводом?
По материалам: life-dom2