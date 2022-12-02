. Ваня Барзиков приобрёл квартиру в Турции

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ рассказала, что Ваня Барзиков приобрёл на территории Турции им собственную квартиру. Сейчас они регулярно ходят по магазинам и выбирают подходящую мебель, чтобы всё обставить. И девушка уверяет, что это не реклама.Незадолго до этого Барзиков уже пытался намекнуть своим поклонникам, что на случай ухода с Дом-2 у них есть, где жить. Впрочем, в ближайшем будущем уходить с телестройки они не планируют. Сейчас Ваня и Крис желают получить призовые деньги. Сейчас их будет ждать беременность, дальнейшее рождение ребёнка и, не исключено, что свадьба.Сейчас сама Бухынбалтэ также планирует приложить максимум усилий, чтобы купить себе собственное жильё в Италии. И снова у этой пары в приоритете совершенно разные интересы. Также было и с выбором места для отдыха.Многим интересно, вкурсе ли Маргарита Куксенко о том, что Ваня имеет собственное жильё в Турции. А может она знает правду и снова разоблачит Барзикова, как это было с несостоявшимся разводом?