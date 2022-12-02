. Василиса Володина предупредила о ссорах мужчин и женщин

Астролог Василиса Володина высказалась об опасности следящего месяца. Ведущая в первый день зимы дала прогноз по поводу разницы взглядов мужчин и женщин. Она заявила, что с 1 декабря эта разница станет особенно очевидной, и тут недалеко до конфликтов. По ее мнению, четверг, первое декабря, будет нелегким, раздираемым противоречиями. Причем они будут гендерными. Астролог и телеведущая дала совет, какое именно качество поможет одержать победу. У кого больше шансов в этой необычной схватке? Василиса Володина считает, что в выигрыше те, кто проявит сдержанность. Это мнение она обосновала в своем telegram-канале.«Женщина – не мужчина и наоборот. Первый день зимы даст нам остро почувствовать разницу гендерных позиций. «Прекрасная» половина человечества несется вскачь, не видит препятствий, стремится к лучшему. «Сильная» — пытается воззвать к опыту прошлого, критикует, сомневается. Кто победит? Здравая сдержанность. Главное не замерзнуть, земляне», — обратилась к своим подписчикам Володина. Кстати, ранее Василиса Володина охарактеризовала эту неделю особенным образом, назвав ее «трудоголической». Она заявила, что это время идеально подойдет для того, чтобы решить все отложенные задачи до наступления новогодних праздников: «Собираемся и начинаем доделывать то, на что не было сил и душевного ресурса еще некоторое время назад, но то, что должно обязательно быть выполнено до Нового года».