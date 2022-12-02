. Вдова Дмитрия Марьянова осталась без наследства
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Вдова Дмитрия Марьянова осталась без наследства

Вдова Дмитрия Марьянова осталась без наследства
Супруга покойного актера Дмитрия Марьянова, Ксения Бик ничего не получила после смерти мужа. Пять лет назад из жизни ушел Дмитрий Марьянов. Его вдове Ксении Бик пришлось бороться в суде за квартиру покойного супруга. В итоге женщина осталась практически ни с чем, наследство отошло родственникам звезды. А буквально год назад Ксения снова обрела женское счастье. Женщина вышла замуж за журналиста Сергея Соболева. Но новая жизнь не мешает ей помнить о Марьянове. «Мы какое-то время жили в доме рядом с нашим бывшим, Анфиса (дочь Бик от предыдущих отношений, — прим. ред.) ходила в свою же школу. Но морально было очень сложно там находиться, слишком много спусковых моментов. Мы переехали, поменяли школу, все начали с чистого листа. Порой бывают моменты, когда нужно ставить точку и не тащить за собой ничего из прошлой жизни. Мы даже вещи почти не стали забирать. По наследству могли рассчитывать на 2/3 всего, что было в квартире. Но забрали только два телевизора и диван, чтобы было на чем спать первое время. Так началась новая жизнь», — поделилась 36-летняя Ксения Бик в беседе с журналистами.
1 декабря Дмитрию Мартьянову исполнилось бы 53 года. В этот памятный день Ксения Бик не стала посещать могилу актера. «Если честно, я не хожу на кладбище по своим причинам. Могила обычного человека и могила знаменитого — это разные истории. Всегда есть следы присутствия других людей. Я прихожу, а там стоят чужие цветы, приходят чужие люди. Для кого-то приятно, лестно, что помнят. Но для меня кладбище — это святое место, что-то очень интимное, что уже нельзя выносить на люди. Поэтому я стараюсь бывать на могиле у Димы во внеурочное время, когда нет каких-то дат, и нет шансов столкнуться с чужими людьми», — разоткровенничалась она. При жизни актер относился к дочери супруги как к родной. Девочка, по словам Ксении, часто вспоминает об отчиме. «Это огромная часть жизни, которую не выкинешь и не забудешь. И сейчас, когда весь негатив отсеялся, в памяти только позитивные теплые воспоминания. Порой делаем с ней что-то или происходит какое-то событие, она сразу говорит: «Ты помнишь, как с папой?». «Мы стараемся вспоминать его с улыбкой, Дима был очень веселый, и дома у нас было смешно. Мы постоянно прикалывались. Если цветок, то это не просто пальма, а пальма-панк. Мы шутили над бытом, над происходящими вокруг вещами, друг над другом. У меня большой от природы нос, и Дима называл меня туканом. Возможно, это выглядит грубо, но то, как произносил это Марьянов — особое удовольствие, все умирали со смеху», — поделилась Бик с Woman.ru.
# Шоу-бизнес Марьянов Дмитрий
По материалам: z-aya

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