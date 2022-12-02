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Великобритания захотела как можно скорее заменить устаревшие гаубицы на РСЗО

Великобритания захотела как можно скорее заменить устаревшие гаубицы на РСЗОTelegraph: Британия хочет как можно скорее заменить устаревшие гаубицы AS-90 на РСЗО M270

Великобритания хочет как можно скорее произвести замену устаревших самоходных гаубиц AS-90 на американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) M270, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, британский министр обороны Бен Уоллес назвал AS-90 безнадежно устаревшими, отметив их неэффективность в ходе применения данного вида вооружения в конфликте на Украине. По его словам, дальность стрельбы гаубиц слишком мала и уступает большинству их аналогов.

«Программа перевооружения предусматривает замену AS-90, что очень важно. Если у меня будет возможность сделать это раньше, я это сделаю», — заявил глава Минобороны Соединенного Королевства.

Он отметил, что армия страны нуждается в вооружениях, которые будут иметь большую дальность. Газета пишет, что AS-90 планируют заменить на РСЗО M270, на чем давно настаивают британские генералы.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что сокращение британской армии и дефицит вооружений подорвали решимость Великобритании сохранять приверженность НАТО и противостоять России, утверждают представители лейбористской партии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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