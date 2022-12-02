. Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года
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Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года

Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года

3 декабря отмечаются праздники, официально утвержденные ООН и другими организациями. В это время люди вспоминают, какова история, цели и значение каждого из них.

Международный день инвалидов


Представители Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 1992 году официально создали новое празднование, посвящённое проблемам инвалидов. Данное торжество было назначено на 3 декабря, и с каждым годом его отмечают всё большее количество граждан разных государств мира.

При создании праздника была определена его основная цель: продвигать права инвалидов в современном обществе, а также распространение информации о проблемах подобных людей. Так, начиная с 1992 года, представители ООН принимали активное участие в повышении информированности различных слоёв населения. В отдельных государствах стали проводиться мероприятия, на которых о проблемах инвалидов рассказывали младшему поколению.


Согласно официальным данным, на территории всех государств мира насчитывается более 1 млрд. человек, которые имеют те или иные формы инвалидности. При этом 1/10 часть от данного количества приходится на представителей младшего поколения. С каждым годом в мире всё большее количество женщин рожают детей с врождёнными дефектами, с которыми медицина ещё не научилась качественно бороться.

Отмечается, что во время празднования 3 декабря каждого года граждан всех государств мира принято информировать не только о правах и проблемах людей с инвалидностью. Мужчин и женщин также привлекают к теме ведения здорового образа жизни. Так, в современности именно из-за плохой экологической обстановки, а также ряда вредных привычек взрослые люди обрекают своих будущих детей на проблемы со здоровьем.

Всемирный день компьютерной графики


В США в 1998 году было создано неофициальное празднование, посвящённое компьютерной графике и всем профессионалам, которые занимаются развитием данной технологической сферы. Торжество было назначено на третий день декабря из-за удачного совпадения данной календарной даты с сочетанием символов: 3D – 3 December.

Отмечается, что изначально данное торжество распространялось только по территории Америки. Однако в скором времени праздник стал набирать популярность и в других государствах мира, которые также вкладывают много сил, умений и знаний в развитие компьютерной графики. Так, в 2020 году торжество принято проводить на территории США, так и в европейских, азиатских странах, а также на территории Российской Федерации.


В современности традицию проведения празднования в честь компьютерной графики развивают представители компании Autodesk. Так, члены данной организации ежегодно создают определённые мероприятия, в которых могут принять участие все желающие граждане государств. Так, в разных странах и городах принято проводить различные мастер-классы, а также презентации с участием профессионалов этой области.

На территории России празднование в честь компьютерной графики проводится некоторыми другими, менее крупными и известными организациями. Несмотря на это, торжество 3 декабря с каждым годом пользуется всё большей популярностью.

Международный день борьбы с пестицидами


В память об экологической катастрофе, которая произошла на территории Индии в день 3 декабря 1984 года, на территории всех государств мира в эту же календарную дату проводится торжество, посвящённое борьбе с пестицидами. Основной целью данного празднование является привлечение внимания мировой общественности к проблемам, которые возникают из-за применения и производства данных химических соединений.

Согласно историческим данным, пестициды стали впервые применяться во многих государствах мира в 20 веке. Данные синтетические химические соединения использовались для того, чтобы значительно повысить урожайность в сельскохозяйственной сфере. Изначально данный метод казался профессионалам и остальным гражданам довольно полезным. Однако со временем учёные выявили новые свойства пестицидов.


Промышленное производство пестицидов стало наносить значительный урон экологической обстановке на Земле. Так, данные химикаты хоть и повышали урожайность на полях, стали скорее опасны, чем полезны. Выяснилось, что пестициды загрязняют воду, почву, вредят живым организмам, включая людей и животный мир.

Отмечается, что применение пестицидов приводит ко многим, зачастую непоправимым последствиям. Так, данные химические соединения вызывают мутации у людей и животных, ударяют по состоянию здоровья, приводят к нарушениям гормональной системы. Помимо этого, они вызывают онкологические заболевания, а также становятся причиной многих химических отравлений, выявляемых при изготовлении пестицидов на производстве.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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