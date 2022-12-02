. Загул Дмитрия Тарасова с женой закончился больницей

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко оказались под капельницей. На днях Дмитрий Тарасов вместе с T-Killah, с которым они занимаются ФК «Родина-медиа», отправились в Краснодар на матч. Супруги звезд решили не отпускать их одних и тоже приехали на юг страны. Тарасов горит новым делом, и его всецело поддерживает жена. После очередного матча, во время которого у всех сдали нервы (а Анастасия даже расплакалась), пара планировала расслабиться в кругу друзей. Но посиделки обернулись неприятными последствиями. Так, на следующий день после нее соцсети Дмитрия стала вести многодетная мама. «Буду сегодня отвечать за мужа, потому что он не разговаривает», — сказала она, показав, что лежит под капельницей. Футболист все же не смог удержаться и поспешил пообщаться с подписчиками. «Всем привет, друзья, голоса нет вообще! Перенервничал во время игры, все эмоции отдал, буду так только говорить», — еле шепча, произнес спортсмен.Супруги организовали сессию «Вопрос-ответ», в ходе которой у них спросили, не боятся ли они сдавать кровь. Костенко поделилась мнением и порекомендовала внимательнее относиться к своему состоянию. «Мы не боимся сдавать кровь. Мы вообще ничего не боимся. Кстати, ребят, берегите себя, берегите свое здоровье, сейчас какой-то ужасный вирус. Им, наверное, болеют все, в особенности, детки. Поэтому не заболеть, конечно, сложно», — сетует блогерша. А Тарасов дал совет, который смутил избранницу. «Больше витаминчиков пейте, ребята! Ходите в баню, всем здоровья», — сказал он. «Баня не всем нужна!» — возмутилась модель. Дмитрий все же забрал телефон, повторил, как плохо себя чувствует, и попросил о поддержке. «Когда голос сел, вообще не могу говорить. Посоветуйте, что сделать, чтобы быстрее восстановился голос», — умоляет он.