. Законы, вступающие в силу с 3 декабря

Установлено, в частности, что импортеры, уплатившие в государствах — членах ЕАЭС средства для выплаты вознаграждения в отношении ввозимого ими в Россию оборудования и материальных носителей, освобождаются от уплаты средств для выплаты вознаграждения в отношении таких товаров при условии представления документов, подтверждающих уплату в государствах — членах ЕАЭС.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 2123 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 829»

Объектами контроля являются объект соглашения, документация, относящаяся к деятельности, предусмотренной соглашением, результаты выполнения этапов исполнения условий соглашения. Предметом контроля — исполнение концедентом и концессионером обязательств по соглашению.

Также закреплены требования к составу результатов выполнения этапов концессионного соглашения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 2138 «Об утверждении Правил осуществления субъектом Российской Федерации, являющимся самостоятельной стороной концессионного соглашения, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, и концедентом по которому выступает муниципальное образование, контроля за исполнением такого концессионного соглашения, а также требований к составу результатов выполнения этапов исполнения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена»

Объектами контроля являются объект соглашения, документация, относящаяся к деятельности, предусмотренной соглашением, результаты выполнения этапов соглашения. Предметом контроля — исполнение публичным партнером и частным партнером обязательств по соглашению.

Кроме того, определены требования к составу результатов выполнения этапов указанного соглашения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 2139 «Об утверждении Правил осуществления субъектом Российской Федерации, являющимся самостоятельной стороной соглашения о муниципально-частном партнерстве, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, и публичным партнером по которому выступает муниципальное образование, контроля за исполнением такого соглашения, требований к составу результатов выполнения этапов соглашения о муниципально-частном партнерстве, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, а также о внесении изменений в Правила осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве»