. Законы, вступающие в силу с 3 декабря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы, вступающие в силу с 3 декабря

Законы, вступающие в силу с 3 декабря

Установлено, в частности, что импортеры, уплатившие в государствах — членах ЕАЭС средства для выплаты вознаграждения в отношении ввозимого ими в Россию оборудования и материальных носителей, освобождаются от уплаты средств для выплаты вознаграждения в отношении таких товаров при условии представления документов, подтверждающих уплату в государствах — членах ЕАЭС.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 2123 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 829»

 

Объектами контроля являются объект соглашения, документация, относящаяся к деятельности, предусмотренной соглашением, результаты выполнения этапов исполнения условий соглашения. Предметом контроля — исполнение концедентом и концессионером обязательств по соглашению.

Также закреплены требования к составу результатов выполнения этапов концессионного соглашения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 2138 «Об утверждении Правил осуществления субъектом Российской Федерации, являющимся самостоятельной стороной концессионного соглашения, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, и концедентом по которому выступает муниципальное образование, контроля за исполнением такого концессионного соглашения, а также требований к составу результатов выполнения этапов исполнения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена»

 

Объектами контроля являются объект соглашения, документация, относящаяся к деятельности, предусмотренной соглашением, результаты выполнения этапов соглашения. Предметом контроля — исполнение публичным партнером и частным партнером обязательств по соглашению.

Кроме того, определены требования к составу результатов выполнения этапов указанного соглашения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 2139 «Об утверждении Правил осуществления субъектом Российской Федерации, являющимся самостоятельной стороной соглашения о муниципально-частном партнерстве, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, и публичным партнером по которому выступает муниципальное образование, контроля за исполнением такого соглашения, требований к составу результатов выполнения этапов соглашения о муниципально-частном партнерстве, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена, а также о внесении изменений в Правила осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве»

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел ведущий дизайнер
В MachineGames для работы над игрой по «Индиану Джонсу» перешел
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от Ubisoft
В Microsoft Store на Xbox сейчас можно купить 2 игры по цене 1 от
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Беременная певица Ханна попала на миллионы
Беременная певица Ханна попала на миллионы
Баян дня: не будьте, как этот парень
Баян дня: не будьте, как этот парень
Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить партнерские отношения даже между собой
Эксперт объяснила, почему страны Запада не могут выстроить
Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года
Всемирные праздники, которые отмечаются 3 декабря 2022 года
Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная
Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная
Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка
Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка

Топ на сегодня

Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на Украине
В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году

Еще по теме

Законы, вступающие в силу 20 февраля
Законы, вступающие в силу 6 сентября
Законы, вступающие в силу 18 октября
Законы, вступающие в силу 29 мая