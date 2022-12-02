. Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Женский гороскоп подскажет, как провести эту неделю декабря, чтобы обойти проблемы стороной и добиться желаемого. Прогнозы астрологов всегда точны, ведь они основаны на глубоком анализе положения ночных светил.

Неделя обещает быть достаточно сложной. Переходы Венеры и Меркурия в Козерога 6 и 10 числа сулят напряженность в сфере карьеры, денег и любви. Возрастет конфликтность, распространение неточной и негативной информации. Возможны финансовые потери и неразумные траты. С другой стороны, будут и позитивные дни — 5 и 8 декабря. Получается, что неделя будет похожа на американские горки. Удача будет то приходить, то уходить. Энергия может очень быстро покинуть женщин, особенно на выходных, поэтому важно помнить об источниках силы.

Женщина-Овен

Это время чревато для женщин данного Знака сложностями в общении с начальством, недопониманием с мужчиной и нервотрепкой, связанной с домашними делами и детьми. Поэтому астрологи советуют немного сбавить активность и не торопиться с принятием важных решений в эти семь дней, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Многие Овны прекрасного пола могут подумать, что их жизнь стремительно катится в пропасть, а творческий потенциал равен нулю. Семь важных привычек могут рассказать об обратном, поэтому лучше обращать на них особое внимание.

Женщина-Телец

На этой неделе женщины-Тельцы смогут привнести в свою жизнь нечто новое, но только если будут полагаться лишь на себя. Интуиция ослабнет из-за Меркурия, а из-за Венеры уйдут силы. Это значит, что этих дам ждут некоторые трудности. Самые сложные дни — выходные. 10 и 11 числа лучше пользоваться аффирмациями на удачный день. Также ими полезно будет воспользоваться во вторник. В этот период прекрасных Тельцов также могут подвести подруги, члены семьи или деловые партнеры, поэтому астрологи настоятельно советуют надеяться лишь на себя и не рассказывать никому про свои планы.

Женщина-Близнецы

Меркурий заставит понять, что в сложных ситуациях полагаться стоит в первую очередь на себя, не привлекая к решению проблем посторонних. Близнецам нужна самостоятельность, а также умение быстро перезагружать сознание после завершения каждого трудового дня. Данная неделя будет насыщенной на события. Сдержать негатив Меркурия и Венеры поможет Нептун, который избавится от ретроградности в понедельник. В целом это могут быть семь счастливых дней, но серьезные проблемы не исключены. Важно держать ухо в остро.

Женщина-Рак

Все главные сложности недели, пусть и меньшие, чем у других Знаков, будут вызваны Меркурием и Венерой. Прошлые ошибки или дела, о которых Раки благополучно забыли, могут возникнуть на горизонте и помешать достижению текущих целей. Резкая смена планов может спровоцировать эмоциональный дискомфорт. Впрочем, астрологи советуют вплотную заняться неоконченными делами — сейчас для них наиболее подходящий. Также для достижения или сохранения успеха нужно отпустить прошлое — дурные мысли, плохие воспоминания. Оптимизм сейчас для женщин-Раков на вес золота.

Женщина-Лев

Женщины-Львы сильнее других почувствуют усталость и желание поставить жизнь на паузу. Меркурий сформирует почву для хлопот, мелких конфликтов, цепи досадных случайностей. Нептун, напротив, постарается подарить Львам отличное настроение. Львицы все еще будут способны поразить своей красотой и энергетикой самых привлекательных мужчин по Знаку Зодиака. Львицам стоит быть чуточку внимательнее, поскольку ночные светила могут спровоцировать неожиданное знакомство или встречу с бывшим мужчиной, которая перевернет жизнь в лучшую сторону.

Женщина-Дева

Астрологи советуют не терять контроль над делами. Если женщинам-Девам захочется погрузиться в воспоминания о прошлом, они могут попасть в неприятности. Влияние планет требует пересмотра жизненных принципов, избавления от прошлых проблем и реализации себя в настоящем. Меркурий лишит Дев успехов в карьере и личной сфере, но этого можно избежать, найдя гармонию внутри себя и правильно расставив жизненные приоритеты. Еще в такое кризисное и сложное время лучше не терять внутренние точки опоры. Девам нужно оставаться верными себе и своим принципам.

Женщина-Весы

Это будет хорошая неделя для небольших покупок и начала подготовки к новогодним праздникам и Новому году в частности. Отличным приобретением станут домашние животные и комнатные растения. Если Весы будут выбирать «зеленого друга», то лучше обратить внимание на комнатные растения, привлекающие женскую удачу, мужчин. В конце недели очень негативной и слабой станет Венера. Это говорит о том, что 10 и 11 декабря придется стать чуточку терпимее. Чтобы улучшить ситуацию, астрологи рекомендуют заниматься любимым делом.

Женщина-Скорпион

Прекрасные Скорпионы смогут найти на этой неделе новую цель в жизни, которая повысит уверенность. В первый день недели немного времени лучше отвести планированию. Во вторник это сделать будет сложнее из-за слабого Меркурия в Козероге. В моменты принятия решений лучше не полагаться на интуицию — она сейчас будет очень слабой. Полезными будут народные приметы на понедельник, которые помогут Скорпионам провести неделю максимально удачно. Чтобы не провоцировать появление проблем, лучше пока что не отправляться в путешествия и не начинать новых дел.

Женщина-Стрелец

В финансовом плане грядущая неделя будет нестабильной. С одной стороны, появится много возможностей хорошо заработать. С другой, появятся и растраты, которые сильно ударят по кошельку и повлекут за собой дополнительные проблемы. Астрологи не советуют останавливаться на достигнутом в будние дни. Нужно работать в поте лица и пытаться обратить финансовую удачу на свою сторону. Тем Стрельцам прекрасного пола, которые пока не нашли свой путь, отыскать его помогут медитации во время ходьбы. Это будет хорошая неделя для поисков себя.

Женщина-Козерог

Астрологический прогноз для женщин-Козерогов не внушает оптимизма, ведь планеты сейчас не в лучшем настроении и положении. Нептун лишится в понедельник негативного настроения из-за начала прямого движения, поэтому поможет расставить многое по своим местам и избавиться от вирусов сознания. Правда, представительницам этого Знака может быть не до работы, потому что ситуация в семье или в личной жизни потребует повышенного внимания. Чтобы не испортить отношения с близкими и мужчиной, астрологи советуют уделять им побольше свободного времени.

Женщина-Водолей

Для Водолеев очень полезно будет правильно расходовать силы и больше отдыхать. Астрологи не советуют задерживаться на работе и ставить рабочие дела выше личных. В этот период спонтанность в отношениях будет полезной, поэтому для укрепления любви лучше принимать все случайности. Повысить удачу Водолеям помогут магические правила на каждый день, а также толика спокойствия. Принесет эта неделя успехи или проблемы — зависит лишь от Водолеев. Потребуется много энергии, чтобы противостоять всем неприятностям, так что лучше не рисковать.

Женщина-Рыбы

Женщины этого Знака могут столкнуться с нехваткой мотивации. Чтобы сохранить и приумножить уверенность в себе, стоит заниматься духовными практиками и общаться с умными и оптимистичными людьми. Астрологи советуют Рыбам закрыть дыры, через которые утекает жизненная энергия. Особенно важно это сделать ближе к концу недели, так как и без того слабая Венера потеряет часть своей силы 10 числа из-за перехода в Знак Козерога. Успех будет зависеть от активности, самодисциплины и организованности. Капелька терпения не помешает.