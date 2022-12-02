. Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела

Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела

Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрелаЖительница Донецка рассказала, как спасалась от обстрела ВСУ в своей квартире

Жительница Донецка рассказала, как спасалась при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей квартире в Ворошиловском районе. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам очевидицы, она находилась возле окна, когда прогремел взрыв и посыпались стекла. Женщина легла на пол, затем быстро побежала на кухню и оттуда с трудом добралась до коридора.

Отмечается, что в квартирах многоэтажных домов коридор является местом, где можно относительно безопасно пережить обстрел.
Также сообщается, что в Кировском районе Донецка ракеты, выпущенные из РСЗО «Град», упали возле отдела полиции, были повреждены припаркованные автомобили, но никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудник МЧС Донецкой народной республики погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ольга Бузова прикончила Ксению Собчак
Ольга Бузова прикончила Ксению Собчак
Василиса Володина предупредила о ссорах мужчин и женщин
Василиса Володина предупредила о ссорах мужчин и женщин
Дарья Повереннова снялась полуголой
Дарья Повереннова снялась полуголой
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
России предсказали выгоду после введения потолка цен на нефть
Народные приметы расскажут, какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2023 году, а какие нельзя
Народные приметы расскажут, какие игрушки можно вешать на елку к
Эксперты объяснили важность технологического суверенитета в стратегии развития РФ
Эксперты объяснили важность технологического суверенитета в стратегии
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат
Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских
Подборка забавных твитов от девушек (19 фото)
Подборка забавных твитов от девушек (19 фото)
Анонсировали Amnesia: The Bunker для Xbox — финальный эпизод франшизы
Анонсировали Amnesia: The Bunker для Xbox — финальный эпизод франшизы
Первый день зимы 2022: состояние примерно такое
Первый день зимы 2022: состояние примерно такое
Потоп и война: известные пророки предсказали гибель Европы
Потоп и война: известные пророки предсказали гибель Европы

Топ на сегодня

Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
ЦБ разрешил банкам полгода не раскрывать своих владельцев
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса

Еще по теме

Репортер венесуэльского телеканала пострадал при обстреле центра Донецка
При ночном обстреле Донецка пострадал один человек
В Минобороны ДНР заявили о гибели мирной жительницы от пули снайпера
ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка — ДНР