. Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела

Вадим Карасев

Жительница Донецка рассказала, как спасалась от обстрела ВСУ в своей квартире

Жительница Донецка рассказала, как спасалась при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей квартире в Ворошиловском районе. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам очевидицы, она находилась возле окна, когда прогремел взрыв и посыпались стекла. Женщина легла на пол, затем быстро побежала на кухню и оттуда с трудом добралась до коридора.

Отмечается, что в квартирах многоэтажных домов коридор является местом, где можно относительно безопасно пережить обстрел.

Также сообщается, что в Кировском районе Донецка ракеты, выпущенные из РСЗО «Град», упали возле отдела полиции, были повреждены припаркованные автомобили, но никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудник МЧС Донецкой народной республики погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

