. "Знание" проведет цикл просветительских мероприятий в Доме молодежи в ЦВЗ "Манеж"

Вадим Карасев

Российское общество "Знание" станет ключевым партнером Росмолодежи в проведении просветительских мероприятий в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 4 по 23 декабря.

В эти дни пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, вручение премии "Патриот-2022", Всероссийский студенческий форум "Твой ход", первый съезд Российского движения детей и молодежи, вручение Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых". Организаторы сообщают, что всего ожидается участие порядка 30 тыс. молодых людей со всей страны.

"Общество "Знание" всегда охотно поддерживает значимые для молодежи события, так как именно на таких площадках собираются выдающиеся личности, которые способствуют прогрессу России в политике, бизнесе, науке, спорте, общественной деятельности, сфере культуры и искусства. Эти активные, талантливые и неравнодушные люди с удовольствием делятся своими идеями и вдохновляют других. Потому что объединяясь вместе, обмениваясь опытом и поддерживая друг друга, можно гораздо быстрей двигаться вперед", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Гости смогут послушать увлекательные лекции и посмотреть фильмы в студии Общества "Знание" в Доме молодежи 4 декабря, а с 5 по 7 декабря пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Его участниками станут свыше 10 тысяч молодых людей из 45 стран и 89 регионов России. Это встреча представителей самых разных сфер – бизнеса, науки, медиа, благотворительности, меценатства.

Просветительский марафон "День Героев Отечества" пройдет 9 декабря. В этот день пройдет вручение национальной премии Росмолодежи "Патриот – 2022", а также подведут итоги первого Всероссийского военно-патриотического диктанта.

С 14 по 16 декабря Общество "Знание" в Доме молодежи присоединится к Всероссийскому студенческому форуму "Твой ход". В этом мероприятии также примут участие порядка 85 тысяч молодых людей из Москвы и регионов, а еще 400 университетов, 800 ректоров и проректоров.

Еще одним событием с участием Общества "Знание" станет I Съезд Российского движения детей и молодежи, где соберутся свыше 1500 детей и взрослых из 89 субъектов РФ.