. Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки (17 фото)

Вадим Карасев

На данный момент критики говорят, что лучшей Жениной-Кошкой (это подруга Бэтмена) является Зои Кравитц. После недавней премьеры фильма о человеке Летучей мыши, где она сыграла Селену Кайл, ее назвали самой красивой и яркой актрисой. Зои, вообще, идет по восходящей - хит за хитом, контракт за контрактом. Еще бы, ведь ее родители - Лиза Боне, Ленни Кравитц и Джейсон Момоа. Как в такой семье не стать знаменитой?