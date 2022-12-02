. Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки (17 фото)
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Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки (17 фото)

Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-КошкиНа данный момент критики говорят, что лучшей Жениной-Кошкой (это подруга Бэтмена) является Зои Кравитц. После недавней премьеры фильма о человеке Летучей мыши, где она сыграла Селену Кайл, ее назвали самой красивой и яркой актрисой. Зои, вообще, идет по восходящей - хит за хитом, контракт за контрактом. Еще бы, ведь ее родители - Лиза Боне, Ленни Кравитц и Джейсон Момоа. Как в такой семье не стать знаменитой?


Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки
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По материалам: триникси

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Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки (17 фото)
Зои Кравитц отмечает 34-летие: яркие фото Женщины-Кошки (17 фото)
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